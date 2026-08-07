Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Denuncian al único partido ruso que critica la guerra para excluirlo de las elecciones Los ultranacionalistas rusos denunciaron este viernes ante el Tribunal Supremo (TS) al partido opositor Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, con el fin de excluirlo de las elecciones legislativas de septiembre. "Hoy, el partido Ródina (Patria) ha interpuesto una demanda administrativa para cancelar el registro de la lista federal de candidatos a la Duma del partido Yábloko", comentó Alexéi Zhuravliov, líder de esa formación ultranacionalista, a la agencia TASS. El TS confirmó seguidamente haber recibido la denuncia, similar a la que Ródina presentó el mes pasado en la región noroccidental de Carelia y que llevó al Supremo local a excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional. "Exigimos que se anule el registro de todos los candidatos a diputado", insistió.

Bruselas sanciona a cinco directivos rusos del sector de defensa y tecnología militar La Unión Europea (UE) añadió este viernes a su lista de sanciones a cinco directivos de empresas rusas activas en los sectores de defensa y tecnología militar, en respuesta a la intensificación de los ataques rusos contra población e infraestructuras civiles en Ucrania, anunció este viernes el Consejo de la UE. "Las personas incluidas en la lista ocupan puestos directivos de alto nivel en empresas rusas activas en el desarrollo, la producción o el suministro de tecnología y equipos militares utilizados por las fuerzas armadas rusas en la guerra de agresión contra Ucrania", detallaron los Veintisiete en un comunicado.

Marc Marginedas La penuria de Patriot en Ucrania ante el terror aéreo de Putin: sin solución a corto plazo Son datos, aún por confirmar, pero que apuntan en una dirección: Rusia dirige el esfuerzo principal en la guerra de Ucrania, que va camino de cumplir el quinquenio, hacia los cielos, ante el estancamiento que experimentan sus tropas los diferentes frentes bélicos terrestres. Según informaciones difundidas por la inteligencia ucraniana y publicadas por 'Kyiv Independent', una unidad de lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte, compuesta por seis lanzaderas y unos 100 misiles balísticos KN-23 de fabricación asiática, está siendo desplegada en territorio de la Federación Rusa, concretamente en la región de Voronezh, en un área colindante con la región ucraniana de Luhansk, bajo ocupación rusa. Lea la crónica completa de Marc Marginedas.

Gemma Casadevall Alemania investiga como "ataque híbrido" el dron-bomba interceptado junto a un avión ucraniano cargado de munición Alemania investiga como "ataque híbrido" el dron-bomba interceptado junto a un avión ucraniano cargado de munición, por Gemma Casadevall.

Detienen a seis surcoreanos tras viajar a Ucrania para tratar la repatriación de soldados norcoreanos Seis personas han sido detenidas en Corea del Sur después de que visitaran de manera irregular Ucrania el pasado mes de mayo con la intención de organizar la repatriación de soldados norcoreanos que desearan desertar. El líder de la organización Gyeoreol Unification Solidarity, que aboga por la reconciliación y reunificación entre las dos Coreas, Jang Se Yul, ha explicado a la agencia de noticias Yonhap que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado al grupo por una supuesta infracción de la ley de pasaportes.

Suecia entregará a Ucrania un buque de la flota fantasma rusa Suecia entregará a Ucrania un carguero de la flota fantasma rusa, abordado a principios de marzo y que, según Kiev, transportaba trigo robado de territorios ocupados, según documentos judiciales consultados el jueves por la agencia AFP.

El gigante de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, asegura las mercancías contra los ataques de drones y sabotajes El gigante de comercio electrónico Wildberries, conocido como el Amazon ruso, habilitó este viernes seguros para las mercancías contra ataques de drones, atentados terroristas o sabotajes, con compensaciones de hasta 50.000 rublos (cerca de 610 dólares). "La cobertura del servicio 'Seguro de Pedidos' se extenderá a una nueva categoría de riesgo. Esta cobertura incluye los daños o la pérdida de pedidos debido a ataques terroristas, sabotaje y ataques con drones, así como sus consecuencias", señaló la empresa en su portal oficial. Señaló que "al igual que con otros riesgos, la cobertura del seguro incluye la entrega, el almacenamiento en el punto de recogida y la logística de devoluciones en caso de que un pedido sea rechazado, devuelto o no recogido". Puntualizó que "las primas del seguro para este tipo de riesgo también se debitan diariamente en un solo pago".

El único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, se desmarca de la oposición rusa en el exilio Yábloko, el único partido opositor legal en Rusia y la única formación que se expresa abiertamente en contra de la guerra en Ucrania, se desmarcó el viernes de las declaraciones de apoyo de la oposición rusa en el exilio y declaró que no considera esto parte de su campaña para las elecciones de septiembre próximo. "En los últimos días personas cuyo apoyo en las actuales condiciones puede conducir a que nuestro partido sea excluido de las elecciones decidieron apoyar a Yábloko en las redes sociales", escribió en Telegram el líder del partido, Nikolái Ribakov.

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso, esta vez en los Urales Ucrania atacó este viernes otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en Yekaterimbugo, la capital de los Urales, según anunció la compañía. "En el centro logístico de la compañía de Yekaterimburgo, en la región de Sverdlovsk, trabajan los bomberos: se desató un incendio debido a un ataque", informó Wildberries en su canal de Telegram. Según la empresa, ante la inminencia del ataque "se llevó a cabo una evacuación con antelación".