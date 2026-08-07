Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia con un saludo militar: "Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad"

"Firmes por la patria". Con un saludo militar que anuncia sus intenciones de "mano dura", y entre encendidos aplausos, Abelardo de la Espriella tomó este viernes posesión como presidente de Colombia para el período 2026-2030 en una ceremonia de fuerte contenido religioso celebrada en la ciudad de Cali. "Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad". El abogado y magnate, de nacionalidad estadounidense juró frente a un auditorio en la Universidad Santiago que celebró el inició de una nueva era política que pone un fin radical a la experiencia de cuatro años de Gobierno de izquierdas con Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño. De la Espriella recibió sus atributos de mando rodeado especialmente de los presidentes de derecha y ultraderecha de la región y con la sonrisa complacida de los integrantes de la amplia delegación norteamericana, quienes, en nombre de Donald Trump, aterrizaron en ese país sudamericano para dar cuenta de las expectativas que tiene Washington respecto al papel que desempeñará Colombia al sur del Río Bravo. Participaron también de los fastos de asunción el rey Felipe VI de España, delegaciones de otros países de Europa, el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, organismos financieros multilaterales, y hasta el polémico presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Honorio Henríquez, la principal autoridad del Senado y el responsable de haberle tomado juramento, dijo a De la Espriella que "se abre un período de esperanza" y que el país que recibe el millonario "enfrenta numerosos desafíos". Los mismos pueden resolverse respetando el pluralismo. El legislador llamó al mandatario a "liderar diálogos y construir soluciones" porque "no es una hora de pasar por encima de las colectividades políticas". Puso como ejemplo el Pacto de La Moncloa, cuando, en 1977, los españoles pudieron "declinar sus rencores" tras "la dictadura de (Francisco) Franco" y sentar las bases "de un país próspero y exitoso cuando era uno de los más atrasados de Europa". Pidió en ese sentido "que la violencia no vuelva ocupar en Colombia el lugar de la palabra".

De la Espriella obtuvo el derecho a gobernar junto con su vicepresidente, José Manuel Restrepo, al derrotar por más de 250.000 votos de diferencia a Iván Cepeda. Su gestión está marcada de antemano por enormes expectativas de un sector importante de la sociedad, mientras que casi la mitad de los colombianos no disimula sus temores ante la inminencia de un giro brusco en todos los órdenes de la vida política, social y cultural. Su jura del cargo sin la presencia de la bancada del Pacto Histórico y otros sectores de la oposición da cuenta de la división a flor de piel que existe en Colombia. "Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas", dijo, no obstante, en un intento de despejar aprensiones, cuando, al abandonar la escena del juramento, se dirigió al Batallón Pichincha, donde opera la Tercera Brigada del Ejército, donde habló por primera vez a sus conciudadanos. "La elección de Cali para la posesión presidencial no responde únicamente a razones logísticas. Detrás de esa decisión existe el propósito de respaldar a una ciudad atravesada por el narcotráfico, el conflicto armado, el estallido social y una universidad cuya historia también refleja las contradicciones del país", señaló el diario bogotano El Espectador.

Seguridad y narcotráfico

"La opción del diálogo está completamente agotada". De la Espriella confirmó la importancia que le asigna a esas cuestiones al subrayar su voluntad de "derrotar, sin tregua, al narcoterrorismo y a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de Colombia". De inmediato dio la orden a las Fuerzas Militares para "combatir a todas las estructuras criminales". Recordó al respecto que "El Tigre", como se hace llamar, "ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano". El presidente entrante anunció una fumigación con "herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana" ni "contravienen al mandato de la honorable Corte Constitucional" o afecten el medio ambiente. El Gobierno se propone destruir 330.000 hectáreas de coca en todo su gobierno cuando en el cuatrienio anterior se erradicaron 1.415 al mes en promedio, así como reducir la violencia en un 50%. La administración ultraderechista se ha propuesto crear 600.000 empleos rurales. Reducir los costos de energía y resolver el problema de la provisión de medicamentos, una asignatura pendiente del Gobierno de Gustavo Petro. "Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos. La coca ha traído muerte corrupción y destrucción". El cambio orientación en el combate contra el narcotráfico es uno de los pedidos puntuales de la DEA, cuyo jefe, Terrance Cole, participó de la ceremonia en Cali.

Legitimidad de su mandato

Petro abandonó el Gobierno cuestionando los resultados electorales que permitieron el triunfo de la ultraderecha. De la Espriella no perdió la oportunidad de responderle. "Las elecciones que me otorgaron este mandato se realizaron bajo las mismas reglas, las mismas elecciones, que permitieron la elección de la administración que hoy ha culminado. Poner en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano". A la oposición, que el mismo viernes salió a las calles, dijo que otorgará "todas las garantías" para el ejercicio de su rol. "Nadie será perseguido". ;Más allá de esa aseveración, dejó deslizar que el Gobierno saliente será exhaustivamente investigado. "Desde el día de mi victoria mi equipo emprendió la tarea de documentar el basto entramado de corrupción que se deja. Toda la información y las evidencias serán puestas a disposición de las autoridades judiciales y los organismos de control competentes". De la Espriella también descartó una reforma constitucional y se comprometió públicamente a respetar "la independencia de cada una de las ramas del poder público, porque así me lo exige mi formación académica, mi trayectoria profesional y mi visión del Estado".

Del show a la política pública

Si algo nunca había hecho De la Espriella es política. Como outsider que lindaba con el espectáculo, al punto de haber grabado un disco, completo realizó una campaña prometiendo el oro y el moro. "Paria milagro", es la consigna con la que el abogado penalista aspira transformar la realidad colombiana. El portal La silla vacía recordó que el "milagrómetro" del ultraderechista es de una ambición desmedida. De la Espriella quiere que se ejecute de inmediato. En las próximas horas se espera una batería de decretos, unos 90, buena parte de ellos relacionados con la seguridad y el ajuste económico. La decisión de recurrir a los decretos le da al Congreso un lugar de menos peso institucional y político. "En las próximas horas firmaré el decreto de congelamiento del gasto público. El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto, con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales".

"Vamos a recuperar la situación de Colombia. Esto puede mejorar. Hay mucho por hacer. Con este viento positivo las cosas se van a poder lograr, dijo el flamante ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Y adelantó que las familias deberán "ajustarse" porque se ha gastado más dinero del disponible. El Gobierno anunció a la vez que se retira de la Ruta de la Seda que promueve China, un gesto esperado por Washington.

Como era de suponer, el comienzo de esta gestión divide aguas. "Logramos derrotar la corrupción, logramos derrotar al narcotráfico, logramos derrotar el fracaso de la paz total y hoy inicia Colombia un nuevo camino", dijo el expresidente Andrés Pastrana, uno de los invitados de De la Espriella.

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El papel opositor

"Aquí cumplo, hasta aquí llegan los 11,5 millones que decidieron votar por mí. Todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, (...) espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida, gracias por haberme acompañado soldados, por haberme cuidado, creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Viva Colombia libre", dijo por su parte Petro, ya convertido en expresidente. Cepeda, en tanto, anunció durante un acto público en Barranquilla, el propósito de crear un "Gabinete por la Vida" para controlar al Gobierno. "Nos permitirá discutir con sólidos argumentos" las políticas de De la Espriella. "“No responderemos al odio con odio, ni al autoritarismo con violencia; responderemos con la fuerza organizada y consciente del pueblo". Cepeda no cerró la puerta a un posible diálogo y un "acuerdo nacional" las nuevas actualidades ejecutivas lo ofrecen. Como una formalidad, De la Espriella dijo: "en el Gobierno que hoy comienza no hay espacio para la intransigencia. Todo lo contrario, llego con el ánimo de convocar a todos los compatriotas".