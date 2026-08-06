Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán anuncia un acuerdo con Omán sobre Ormuz, pero dice que su reapertura dependerá de EEUU Irán informó el miércoles que llegó a un acuerdo con el Sultanato de Omán sobre una nueva ruta de tránsito para los buques en el estrecho de Ormuz, del que ambos son ribereños y que se encuentra en el centro de las tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, cualquier reapertura de esta ruta marítima clave para el tránsito de hidrocarburos, bloqueada por Teherán, dependerá de las acciones de Washington, que por su parte ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, afirmaron fuentes de la república islámica a los medios locales. "Las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas", aseguró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia estatal de noticias IRNA. Precisó que Irán y Omán estaban trabajando en una "declaración conjunta", siempre y cuando "terceras partes no obstaculicen el proceso". Desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos a principios de julio, Teherán volvió a bloquear este estratégico estrecho por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Israel dice que dos de sus soldados murieron en el sur del Líbano El Ejército de Israel informó este jueves de que dos de sus soldados murieron en el sur del Líbano, pese al alto el fuego y en medio de negociaciones en Roma entre los dos países. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron en un comunicado que los soldados fallecidos son los reservistas Harel Birenstock, de 34 años y natural de Nokdim (al sur de Belén); y Tamir Vaknin, de 33 años y oriundo de Eliat (cerca de la frontera con Jordania). Ambos eran pertenecientes al Batallón 2855 de la Brigada 55. Birenstock era comandante y Vaknin, soldado de combate, según la nota castrense. Por otro lado, y pese al alto el fuego en vigor en el Líbano, al menos una persona murió y otras doce resultaron heridas el miércoles en la localidad de Tebnine (sur), después de que un proyectil lanzado por un dron israelí impactara contra la mezquita de un cementerio, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés y la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La Casa Blanca niega un desencuentro entre Trump y Hegseth por una supuesta ocultación de escasez de municiones La Casa Blanca ha negado un desencuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien el mandatario habría recriminado, según 'The Washington Post', que no se le hubiera informado correctamente sobre una grave escasez de munición que amenazaría con limitar las opciones militares en la guerra contra Irán. "Estuve en Camp David con el presidente Trump y el secretario Hegseth. Esto, literalmente, nunca ocurrió, y así se lo hemos dicho al 'Washington Post' en repetidas ocasiones", ha declarado en redes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha descrito la noticia como una "historia de mierda vendida a muchos medios por alguien que, claramente, busca desacreditar al secretario" de Defensa. Al hilo, ha aseverado antes de tachar la noticia como "falsa" que, "por desgracia para ellos, el presidente aprecia mucho al secretario y cree que está haciendo un trabajo magnífico".

Israel dice que es incapaz de saber si el colono murió por fuego propio o palestino El Ejército israelí dijo este miércoles que no puede determinar quién mató al colono reservista durante el enfrentamiento con palestinos en Tell (Cisjordania), donde fallecieron también un soldado israelí y cuatro palestinos, y que sirvió de pretexto para una operación militar israelí a gran escala. "No es posible establecer de manera concluyente la causa de la lesión mortal (...) Pudo haber muerto por disparos terroristas o por fuego incidental durante los esfuerzos por neutralizar a los terroristas. El asunto fue examinado minuciosamente durante la investigación, pero no se pudo llegar a una conclusión definitiva", detalla un comunicado castrense.

El precio de la gasolina se acerca al récord de 2026 en plenas vacaciones de agosto El precio de la gasolina prolonga una semana más su subida y ya se paga a 1,716 euros por litro al inicio de las vacaciones de agosto, su coste más elevado desde que se alcanzase el máximo anual, el pasado 21 de marzo, por la escalada bélica en Oriente Medio. El 21 de marzo fue el día previo a que entrase en vigor la rebaja fiscal a los carburantes que buscaba mitigar los efectos que la guerra en Irán (que se inició el 28 de febrero por los ataques de EEUU e Israel contra Irán) estaba teniendo en el precio de la energía.

Un acuerdo entre Irán y Omán no supondrá la reapertura inmediata de Ormuz, según un medio iraní Un eventual acuerdo con Omán sobre las futuras condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz no implicará la reapertura inmediata de esa estratégica vía marítima, aseguró este miércoles la televisión estatal iraní, que citó a una fuente informada, mientras Estados Unidos presiona para que Teherán reabra ese paso."El posible acuerdo entre Irán y Omán sobre las condiciones para el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz no tiene ninguna relación con la reapertura inmediata del estrecho", indicó a la cadena la citada fuente, que no fue identificada. Además, señaló que las negociaciones entre Irán y Omán "no tienen ninguna relación con Estados Unidos" y se desarrollan exclusivamente entre los dos países ribereños del estrecho.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos alerta sobre el aumento de las ejecuciones en Irán Al menos 56 personas han sido ejecutadas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional desde mediados de marzo, alertó este miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien pidió la abolición de la pena de muerte en el régimen de los ayatolás. "Estoy alarmado por el aumento de las ejecuciones y de las condenas a muerte dictadas en Irán desde marzo, así como por el hecho de que la pena capital siga utilizándose para infundir miedo entre la población y reprimir la disidencia", señaló en un comunicado. De los 56 ejecutados confirmados, 27 eran personas vinculadas a las protestas de comienzos de año, indicó Türk, quien subrayó que más de un centenar de personas están en el corredor de la muerte por cargos similares.

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el Ejército israelí (FDI) no se replegará en la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista palestino Hamás se haya desarmado en su totalidad. "Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", dijo Netanyahu en un vídeo publicado en las últimas horas en sus cuentas oficiales de TikTok y Facebook. Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista. Además, la Junta de Paz, el organismo internacional creado por el propio Trump para la reconstrucción de la Franja, emitió un comunicado el lunes tras la reunión de su máximo representante, Nikolai Mladenov, con Netanyahu. En ese comunicado apuntó, igualmente, que la entrega de armas por parte de Hamás debía ser el paso previo a la retirada de las tropas israelíes "más allá de la línea amarilla".

Varsovia y Washington negocian la creación de bases estadounidenses permanentes en Polonia Polonia, vecina de Ucrania y Rusia, está negociando con Washington la creación de bases militares estadounidenses permanentes en su territorio, indicó este miércoles el viceministro polaco de Defensa, Paweł Zalewski, encargado de las negociaciones. Actualmente, unos 10.000 soldados estadounidenses están desplegados en Polonia, casi exclusivamente bajo un sistema de rotaciones. La semana pasada, Estados Unidos inició formalmente una revisión de su presencia militar en Europa, con el objetivo de que el continente asuma "la responsabilidad principal de su defensa convencional", lo que alimenta la posibilidad de una reducción significativa de las fuerzas estadounidenses en el Viejo Continente. Sin embargo, Polonia, que desempeña un papel estratégico en el flanco oriental de la OTAN y ya destina alrededor del 5 % de su PIB a la defensa, está modernizando sus fuerzas armadas mediante compras de material militar por valor de miles de millones de euros, especialmente a Estados Unidos, y trabaja para reforzar la presencia militar estadounidense en su territorio.