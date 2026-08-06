Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Alemania alerta sobre "nueva amenaza" tras incidente en aeropuerto clave para envíos a Ucrania Alemania consideró el miércoles como "una nueva dimensión de amenaza" el hallazgo de un dron con explosivos en un aeropuerto estratégico para la OTAN y los envíos a Ucrania, país al que Berlín brinda un firme respaldo desde el inicio de la invasión rusa. El incidente en el aeropuerto de Leipzig, que alteró el tráfico aéreo la madrugada del miércoles, se enmarca en un contexto de creciente preocupación en Alemania por posibles actos de sabotaje, campañas de desinformación y ataques cibernéticos atribuidos a potencias extranjeras hostiles, especialmente Rusia. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que el hecho supone "una nueva dimensión de amenaza", tras anteriores avistamientos de drones que se cree que llevaban a cabo misiones de vigilancia y buscaban sembrar miedo. "Nada en este asunto sugiere la acción de un aficionado. Nos enfrentamos a una amenaza híbrida profesional, a la que tendremos que seguir haciendo frente", declaró el miércoles por la noche Dobrindt, durante una visita al aeropuerto.

Tres muertos en bombardeos rusos en el noreste de Ucrania Tres personas murieron en bombardeos nocturnos rusos en Balaklia, una localidad de la región de Járkov en el noreste de Ucrania, anunció este jueves el jefe de la administración militar de la ciudad, Vitalii Karabanov. Un primer ataque impactó en "una casa particular", escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram. "Lamentablemente, una mujer murió. (...) Se desató un incendio en el lugar del impacto y los equipos de rescate están retirando los escombros", agregó. Un segundo bombardeo mató a dos personas, un hombre y una mujer, cerca de otra vivienda privada, según Karabanov. Más de cuatro años después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los ataques se han intensificado a ambos lados del frente, lo que ha provocado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

Alemania detecta un presunto dron con explosivos cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leizpig Las autoridades de Alemania han detectado este miércoles un objeto sospechoso en el aeropuerto de Leipzig, presuntamente un dron cargado con explosivos que se encontraba cerca de un avión ucraniano, que ha obligado a paralizar el tráfico aéreo durante varias horas. "Poco antes de la medianoche, se avistó un objeto volador no identificado cerca del aeropuerto de Leipzig, lo que provocó el desvío de varias aeronaves, incluido un avión de pasajeros, a otros aeropuertos. También se descubrió un objeto en las inmediaciones de la pista sur, que fue examinado inicialmente por la Policía Federal", ha informado la Policía de Leipzig en un breve comunicado. Las autoridades han desplegado un robot de desactivación de explosivos. "Las operaciones de vuelo en la pista norte se reanudaron a la 1.55 horas, mientras que la pista sur permanece cerrada. La Policía estatal, en colaboración con la Policía Federal, ha iniciado una investigación sobre el incidente", ha agregado.

Macron. "Con Ucrania, no cederemos ni al cansancio ni a la intimidación" El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este miércoles de "inaceptable" la "política de terror" llevada a cabo por Rusia tras un ataque mortal contra Kiev y su región, y aseguró que Ucrania y sus aliados no cederán "ni al cansancio ni a la intimidación". "Cada nuevo ataque refuerza una evidencia: Rusia debe pagar el precio de su agresión y responder por sus crímenes", escribió Emmanuel Macron en X. "La Unión Europea y sus socios seguirán aumentando la presión sobre Rusia, especialmente mediante nuevas sanciones, al tiempo que reforzarán el apoyo militar a Ucrania", añadió.

Zelenski denuncia que sus socios redujeron hasta tres veces las entregas de misiles en plenos ataques rusos El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este miércoles que sus socios hayan reducido hasta tres veces las entregas de misiles balísticos para equipar los sistemas de defensa aérea y les ha instado a dar los pasos políticos oportunos para revertir esta situación, a medida que se producen los ataques rusos. "Los suministros de los socios han disminuido de manera significativa", ha alertado Zelenski tras reunirse con la plana mayor del Ministerio de Defensa, incluido el ministro Yevheni Jmara, para hacer balance de la situación en el frente, así como de los últimos ataques mortales que han golpeado Kiev.

El responsable de una empresa de drones rusos en estado crítico tras atentado con bomba El director general de la empresa rusa Uraldronzavod, especializada en la producción de drones kamikaze FPV Upir, Vladímir Tkachuk, se encuentra en estado crítico tras ser víctima hoy de un atentado con bomba, según fuentes policiales. "A consecuencia de la explosión de su automóvil resultó herido Vladímir Tkachuk. Se encuentra en cuidados intensivos en estado grave, los médicos luchan por su vida", informó a la agencia rusa TASS una fuente policial.

Un dron de origen desconocido con posible carga explosiva obliga a cerrar el aeropuerto de Leipzig El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig (este), el cual según la policía había obligado a interrumpir durante la noche el tráfico aéreo durante dos horas. "Puedo confirmar el hallazgo de un dron", dijo un portavoz del Ministerio del Interior, Leonard Kaminski, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, pero rechazó dar más detalles sobre el caso. Según fuentes citadas por el diario 'Bild', el dron estaba equipado con una carga explosiva y un detonador, y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo Antonov.

Putin crea un servicio de defensa de la retaguardia tras escalada de ataques ucranianos El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia para contrarrestar la campaña de ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso. "En las actuales condiciones eso también es un trabajo de combate, totalmente de combate", señaló durante la reunión en el Kremlin con el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, y el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov. Unos 30 civiles han muerto en Rusia desde el pasado sábado en ataques ucranianos con drones, misiles y artillería, y en un atentado en Moscú contra un alto mando del ejército. Putin explicó que la decisión responde a una propuesta de Beloúsov de "concentrar en una sola mano a todos los servicios de la retaguardia".

El Gobierno alemán confirma el hallazgo de un dron de origen desconocido en aeropuerto de Leipzig El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig (este), el cual según la policía había obligado a interrumpir durante la noche el tráfico aéreo durante dos horas. Según fuentes citadas por el diario 'Bild', el dron estaba equipado con una carga explosiva y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo 'Antonov'.