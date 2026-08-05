Última hora de los incendios en Grecia y Canadá, en directo | El fuego de Grecia empieza a remitir, pero se mantiene la alerta

Tres puntos críticos

Las labores de extinción continúan en la zona comprendida entre las localidades de Psatha y Loumpa, donde los bomberos se han desplegado para impedir que las llamas llegaran a viviendas y otras propiedades, mientras que en otras localidades se han creado cortafuegos para dificultar el avance del incendio. Unos trabajos que se han visto favorecidos por la ausencia de viento, el aumento de la humedad procedente del mar y el descenso de las temperaturas durante la noche.

Estas condiciones han limitado el avance del fuego y han permitido a los equipos terrestres controlar un gran número de focos dispersos antes del inicio de las operaciones aéreas este martes por la mañana, incluido un rebrote registrado hacia las 3:00 de la madrugada que amenazaba con propagarse hacia una zona habitada. Aún así, el impacto ambiental es enorme: más de 52.000 hectáreas han sido calcinadas y el paisaje parece un cementerio. Los bomberos permanecen en alerta máxima, ya que persisten pequeños focos de incendio dispersos y el aumento de la intensidad del viento genera gran preocupación.