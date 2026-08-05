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Catástrofe natural
Última hora de los incendios en Grecia y Canadá, en directo | El fuego de Grecia empieza a remitir, pero se mantiene la alerta
Los incendios a gran escala y virulencia son ya una amenaza global. En lugares tan distantes como Grecia y la Columbia británica, en Canadá, las llamas campan sin control ante el esfuerzo de los bomberos y cuerpos de emergencia. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir exhaustivamente su evolución.
Tres puntos críticos
Las labores de extinción continúan en la zona comprendida entre las localidades de Psatha y Loumpa, donde los bomberos se han desplegado para impedir que las llamas llegaran a viviendas y otras propiedades, mientras que en otras localidades se han creado cortafuegos para dificultar el avance del incendio. Unos trabajos que se han visto favorecidos por la ausencia de viento, el aumento de la humedad procedente del mar y el descenso de las temperaturas durante la noche.
Estas condiciones han limitado el avance del fuego y han permitido a los equipos terrestres controlar un gran número de focos dispersos antes del inicio de las operaciones aéreas este martes por la mañana, incluido un rebrote registrado hacia las 3:00 de la madrugada que amenazaba con propagarse hacia una zona habitada. Aún así, el impacto ambiental es enorme: más de 52.000 hectáreas han sido calcinadas y el paisaje parece un cementerio. Los bomberos permanecen en alerta máxima, ya que persisten pequeños focos de incendio dispersos y el aumento de la intensidad del viento genera gran preocupación.
Detenidas más de 400 personas, incluidos 156 menores, por los incendios en Francia
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha anunciado este lunes que las fuerzas de seguridad han detenido a más de 400 personas, incluidos 156 menores de edad, mientras que 36 de ellas permanecen bajo custodia, por su supuesta implicación en alguno de los 14.000 incendios que se han registrado en el país "desde el inicio de la temporada".
"Se han registrado 402 detenciones por parte de las fuerzas de seguridad interior por incendios, ya sean de carácter delictivo, involuntarios o provocados por imprudencia o negligencia. De ellos, 156 son menores. Hay 36 personas en prisión, ya sea porque han sido condenadas o porque están a la espera de juicio", ha indicado en rueda de prensa.
"La catástrofe es total",
Más de 520 bomberos con 141 camiones, 11 helicópteros y 4 aviones cisterna operan en la zona para sofocar cualquier reanimación del fuego y evitar que surjan nuevos frentes activos.
El incendio se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y atizado por fuertes vientos se propagó en tan solo 3 días unos 40 kilómetros hacia el este, hasta amenazar ayer el pueblo costero de Megara, de unos 25.000 habitantes, situado tan solo unos 30 kilómetros al oeste del centro de la capital.
"La catástrofe es total", dijo este martes a Skai Dimitris Vordos, teniente de alcalde de Megara, que precisó que el fuego ha quemado el monte a lo largo de 40 kilómetros alrededor de la ciudad. El edil recalcó que no hay previsión de vientos en la zona, por lo que espera que este martes se ponga fin "a esta pesadilla".
Comienza a remitir el gran incendio al oeste de Atenas, aunque se mantiene la alerta
El incendio que ha quemado al menos 12.600 hectáreas en Grecia en los últimos seis días sigue este martes fuera de control, aunque la situación ha mejorado considerablemente y ya no existe un frente activo sino dispersos focos de fuego en tres diferentes zonas de la región de Ática, donde está Atenas.
"La situación ha mejorado, pero no hay ningún motivo para bajar la guardia", dijo este martes a la emisora Skai un portavoz del Cuerpo de Bomberos, quien recalcó que este mediodía será crucial sobre cómo se desarrollará este megaincendio, que en los últimos días ha obligado a evacuar a miles de personas de decenas de localidades.
"Con el aumento de la temperatura y la disminución de la humedad, se pueden producir activaciones de puntos calientes, que pueden convertirse en frentes", recalcó el portavoz.
Este martes hay varios de esos puntos calientes que todavía humean, además de focos activos dispersos, especialmente cerca de la localidad de Psatha, un núcleo costero a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas donde el domingo murieron dos pilotos en el choque de dos helicópteros antiincendios.
Bomberos griegos usan aviones para combatir el incendio en noroeste de Atenas
Bomberos en Grecia luchaban el martes contra un incendio desatado hace cinco días en el noroeste de Atenas, con la esperanza de tener "la situación bajo control" gracias a una disminución en los vientos que permite utilizar aviones cisterna. "Estamos sobre el terreno por quinto día consecutivo frente a este fuego muy difícil", declaró la mañana del martes Yannis Artopios, portavoz de los bomberos, al canal Ertnews.
Dos muertos en un accidente entre dos helicópteros de extinción en Grecia
Durante las operaciones de extención de los fuegos en Grecia se produjo un accidente entre dos helicópteros de extinción, en el que fallecieron dos tripulantes y hubo varios heridos.
Fuegos fuera de control y con evacuaciones en marcha en Canadá
Los incendios considerados de mayor preocupación en Canadá incluyen Pear Lake, Ainslie Creek, Anderson Creek y Tower Creek 2, varios de ellos fuera de control y con evacuaciones en marcha.
Miles de personas han sido evacuadas en áreas costeras griegas
Miles de personas han sido evacuadas de localidades amenazadas por las llamas y más de 100 viviendas han resultado destruidas o gravemente dañadas en algunas áreas costeras de Grecia.
Las zonas más afectadas por el fuego en Canadá se encuentran en el interior sur y central de la Columbia Británica
Las zonas más afectadas se encuentran en el interior sur y central de la provincia de la Columbia Británica y en parte de la costa, donde el calor, la sequía y las tormentas eléctricas han favorecido la propagación de las llamas.
El incendio más grave de Grecia continúa activo a unos 30–35 kilómetros de Atenas
El incendio más grave continúa activo a unos 30–35 km de Atenas, con focos en las zonas de Nea Peramos, Porto Germeno y alrededores. Aunque el viento ha disminuido ligeramente, todavía hay numerosos frentes activos.
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