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Un terremoto de 6,3 sacude la isla filipina de Mindanao

Un Sismógrafo que detecta movimientos como terremotos

Un Sismógrafo que detecta movimientos como terremotos / TWITTER / Europa Press

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Efe

Bangkok
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Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este miércoles la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, donde otro sismo de 7,8 se registró el junio pasado, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin reportes preliminares de daños ni alertas de tsunami emitidas hasta ahora.

Los equipos filipinos de Defensa Civil y del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (Ndrrmc) confirmaron el sismo, que se registró a una profundidad de 10 kilómetros, a unos 32,2 kilómetros de la provincia de Sarangani, en la región meridional del archipiélago.

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