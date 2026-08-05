Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

EEUU dice haber ayudado a más de 1.000 buques a pasar el estrecho de Ormuz mientras sigue su bloqueo contra Irán El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes haber ayudado a más de un millar de buques a pasar por el estrecho de Ormuz "a pesar de la agresión iraní injustificada", un esfuerzo que continúa a la par que un bloqueo naval contra puertos y costas de Irán en el marco del cual las fuerzas estadounidenses afirman haber desviado 45 buques mercantes, inmovilizado dos y abordado otros dos "para garantizar el cumplimiento" de las embarcaciones con el operativo, mientras la diplomacia no da solución al conflicto por el momento. "En los últimos tres meses, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 1.000 buques a transitar con éxito por el estrecho a pesar de la agresión iraní injustificada, y estos tránsitos continúan hoy", ha asegurado el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos en un mensaje en redes.

Trump dice que el estrecho de Ormuz se abrirá "muy pronto" o Irán será "golpeado muy duramente" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que "el estrecho (de Ormuz) abrirá muy pronto o si no (Irán) será golpeado muy duramente", durante una entrevista con Fox News. "Estamos teniendo muy buenas conversaciones", agregó Trump durante una visita al estado de California, e insistió en que Irán quiere llegar a un acuerdo para acabar el conflicto que ya entró en su sexto mes.

El secretario del Tesoro de EEUU dice que hay posibilidades de acuerdo con Irán para reabrir Ormuz antes del miércoles El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles, y añadió que esto estabilizaría los precios de la energía. "Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Bessent el martes en entrevista con CNBC. Al ser consultado si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: "Creo que habría libertad de movimiento".

Hezbolá estima que las negociaciones del Líbano con Israel traerán "humillación" El jefe del grupo libanés proiraní Hezbolá, Naim Kasem, estimó este martes que las negociaciones directas entre el Líbano e Israel, que se reanudan en Roma, no traerán "más que vergüenza, humillación y compromisos sucesivos". En un discurso televisado transmitido durante una ceremonia de su partido, Kasem dijo que el presidente libanés Joseph Aoun "no ha actuado como árbitro, ni como una figura unificadora, sino que se ha vuelto parcial y divisivo, lo cual es incompatible con su papel y la fuerza del Líbano". El Líbano inicia este martes una nueva sesión de negociaciones con Israel en Roma, auspiciadas por Estados Unidos. Su objetivo es que las fuerzas israelíes se retiren del sur del país.

Catar, país mediador entre Irán y EEUU, afirma que continúan los esfuerzos para lograr una solución diplomática Catar, que actúa como país mediador, afirmó este martes que continúan los esfuerzos para alcanzar una solución diplomática al conflicto entre Irán y Estados Unidos, aunque por el momento no hay previstas conversaciones directas entre ambas partes. "Podemos confirmar que los esfuerzos continúan con todas las partes", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed Al Ansari. Añadió que las conversaciones se centran en alcanzar "un acuerdo a corto plazo que nos ayude a reactivar las negociaciones y a retomar plenamente los esfuerzos de mediación".

Un proyectil "desconocido" impacta contra un carguero en Ormuz Un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, alertó la agencia marítima británica UKMTO la madrugada del martes, sin mencionar posibles heridos o daños. El carguero, cuyo nombre no fue revelado, informó a la UKMTO que fue "alcanzado por un proyectil desconocido", según el comunicado de la organización. El hecho ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab, de acuerdo con la misma fuente.

El presidente de Irán asegura que Teherán no busca ampliar la guerra El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este martes que su país no busca ampliar el conflicto con Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a insistir en que hay negociaciones en curso con Irán. "Defendemos nuestro territorio, pero no buscamos una escalada de la guerra ni prolongar el conflicto", afirmó Pezeshkian durante un discurso en la inauguración de un proyecto sanitario de apoyo a las familias, según informó la agencia Tasnim. El mandatario también llamó a fortalecer la cohesión interna para impedir que "el enemigo" pueda "dividir y destruir" a la sociedad iraní.

El jefe de Hezbolá dice estar abierto a reunirse con las autoridades sirias El líder de Hezbolá, Naim Kasem, afirmó el martes estar abierto a reunirse con las autoridades sirias, algo inédito para el grupo libanés proiraní que siempre apoyó al derrocado presidente Bashar al Asad. "Nada impide un encuentro público entre Hezbolá y el mando sirio cuando ambas partes lo consideren oportuno", declaró Kasem. El líder de Hezbolá abogó a favor de "relaciones fraternales y positivas" entre el Líbano y Siria.

Hezbolá advierte al Líbano de que el diálogo con Israel pone en riesgo "la soberanía y la unidad de la patria" El líder de Hezbolá, Naim Qassem, ha advertido este martes al Líbano de que el diálogo con Israel, que comienza este martes en Roma, no es más que una nueva "concesión" a quien bombardea el país y pone en riesgo "la soberanía y la unidad de la patria", acusando así al presidente, Joseph Aoun, de "aliado" de los israelíes.