Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Dos muertos en bombardeos rusos en el norte de Ucrania Ataques rusos contra el centro-norte de Ucrania mataron a dos personas e hirieron a más de una veintena, informaron el miércoles las autoridades regionales. Los ataques ocurrieron luego de que la fuerza aérea de Ucrania alertara sobre la llegada de misiles balísticos a la capital Kiev. Periodistas de AFP escucharon explosiones pasada la medianoche en Kiev (21H00 GMT del martes), y la administración militar de la capital indicó que los drones y misiles balísticos dañaron edificios residenciales y bodegas. Según la administración militar una mujer murió y al menos 12 personas resultaron heridas en la capital. Otra persona murió en Bucha, un distrito occidental de Kiev, indicaron las autoridades regionales, según las cuales unas 21 personas resultaron heridas en el entorno de la capital. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó en Telegram que al menos tres personas fueron hospitalizadas, una de ellas en condiciones críticas.

Ucrania informa de la muerte de al menos cuatro personas en nuevos ataques de Rusia sobre varias provincias Las autoridades ucranianas han informado este martes de la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, tras los nuevos ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante las últimas horas en varias provincias, como Odesa, Jersón, Sumi, o Donetsk.

Rusia pide "madurez" a los socios de Ucrania y advierte de que "continuará" su invasión en caso contrario El Ministerio de Exteriores de Rusia ha pedido a los socios de Ucrania una postura "madura" para facilitar las negociaciones que puedan detener la guerra abierta desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, una campaña que "continuará" si Moscú no halla "voluntad de garantizar que el régimen de Kiev cumpla con lo acordado con sus patrocinadores occidentales", en velada alusión a las propuestas formuladas por Estados Unidos durante una cumbre de celebrada en agosto de 2025 en Alaska. "Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos abiertos a una solución negociada, y lo hemos demostrado en más de una ocasión: la otra parte, la ucraniana, se ha retirado de las negociaciones; se ha retirado de ellas y luego se ha autoexcluido, comportándose, por decirlo suavemente, de forma incoherente", ha declarado el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, a la agencia rusa TASS.

Ucrania se indigna por la persecución de un dron ruso a un civil en Jersón Las autoridades ucranianas se indignaron el martes por un vídeo difundido por la policía en el que se ve a un civil siendo perseguido por un dron en la sureña Jersón y denunciaron una "estrategia rusa deliberada". Según la policía, el hombre de 52 años sufre heridas y una conmoción cerebral.

Irán afirma haber cancelado ataques contra Ucrania tras una supuesta disculpa por el ataque a un carguero Irán estaba "preparado" para atacar tres lugares en Ucrania, según uno de los principales asesores del líder supremo de la República Islámica, pero habría "cancelado" la operación después de que Kiev haya emitido unas supuestas "disculpas" por el ataque contra un carguero iraní en el mar Caspio. "Estábamos listos para atacar tres puntos en Ucrania, pero tras las disculpas del país, cancelamos el ataque", ha declarado el asesor militar Mohsen Rezaei en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Turquía denuncia ataques contra dos barcos civiles turcos en el mar Negro Turquía denunció este martes que ataques de drones contra dos barcos de armadores turcos en el mar Negro hirieron el lunes a varios miembros de la tripulación. "Los barcos civiles pertenecientes a los armadores turcos Yasar y Nadezhda fueron atacados por drones después de salir del puerto de Novorossiysk anoche (lunes) y algunas personas de la tripulación, incluidos nuestros ciudadanos, resultaron heridas", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. "Estamos profundamente preocupados por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania en el mar Negro, que afecta a la navegación civil a pesar de nuestras numerosas advertencias", expresó Ankara.

Zelenski cesa a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha cesado a la embajadora del país en Estados Unidos, Olga Stefanishina, quien solicitó ser relevada de sus funciones por "asuntos personales". Zelenski no proporcionó detalles sobre su decisión, que se dio a conocer en un decreto publicado en el sitio web de la Oficina Presidencial de Ucrania a última hora del lunes. "Esta es una decisión personal, dictada por las circunstancias personales", explicó Stefanishina en una publicación en sus redes sociales, en la que agradeció a Zelenski su "confianza".

Ocho muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania Un ataque con drones contra una zona industrial en las afueras de Moscú mató a cinco personas, mientras otras tres, incluidos dos niñas, fallecieron en bombardeos rusos en la región ucraniana de Sumi, informaron las autoridades. "Esta mañana, las fuerzas de la defensa aérea repelieron un ataque con drones contra la región de Moscú", indicó en la plataforma de mensajería Telegram el gobernador de la zona capitalina, Andréi Vorobiov. "Según las informaciones preliminares, cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas", agregó. Dijo que varios incendios estallaron tras el ataque con drones en la zona industrial de Novoselki, en las afueras de Moscú.