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China utiliza por primera vez un enjambre de drones para observar un tifón desde dentro

El experimento chino busca ofrecer una solución replicable y de bajo coste para mejorar la predicción de tifones en zonas costeras vulnerables

China utiliza por primera vez un enjambre de drones para observar un tifón desde dentro

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EFE

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Pekín
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Un equipo de expertos meteorológicos chinos utilizó por primera vez en el país un enjambre coordinado de drones para observar el reciente tifón Noul desde su llegada a tierra hasta su disipación, una tecnología que podría mejorar la predicción meteorológica y la prevención de desastres.

En una entrevista con el medio oficialista Global Times, el líder del experimento y profesor de la Academia China de Ciencias Meteorológicas, Guo Jianping, explicó que, a diferencia de los métodos tradicionales, el enjambre permite entrar directamente en el sistema para tomar mediciones en múltiples puntos y altitudes.

El ensayo se llevó a cabo mientras el tifón se acercaba a la costa de la provincia suroriental china de Cantón, donde tocó tierra hacia las 03:50 hora local del pasado domingo (19:50 GMT del sábado) con vientos máximos de 45 metros por segundo (unos 162 kilómetros por hora).

Durante décadas este tipo de tormentas solo podían vigilarse con satélites, radares terrestres, aviones tripulados o boyas oceánicas, herramientas que no permiten observar de cerca la capa baja de la atmósfera bajo las nubes del tifón en zonas marítimas, una región especialmente activa y crítica, según explicó el diario.

"Los satélites y radares meteorológicos solo nos permiten ver el 'techo' de un tifón", afirmó Guo, y señaló que el enjambre de drones, equipados con sensores meteorológicos de alta precisión, vuelan directamente al interior de la tormenta.

El experto explicó que estos vehículos no tripulados miden temperatura, humedad y velocidad del viento en la parte baja del tifón, realizando "una tomografía computarizada" de esa zona de la atmósfera, con la ventaja de ser mucho más móviles que las estaciones fijas.

Para resistir el entorno extremo, el equipo reforzó los aparatos frente al viento, la lluvia y las vibraciones, y los equipó con sensores propios capaces de detectar variaciones a microescala, en lugar de componentes comerciales.

Si bien el medio recalca que ya se han usado drones para observar tifones a nivel internacional, suelen volar de forma individual, por lo que este experimento sería el primero en usar un enjambre heterogéneo con observación coordinada en varios puntos y alturas.

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Su valor "no reside en volar más alto o más lejos que otros sistemas", sino en ofrecer una "solución replicable y de bajo coste" para las zonas costeras de baja altitud, relevante para los países con largas costas expuestas a tifones, señaló Guo, quien reconoció que su implantación generalizada todavía no es inminente.

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