Guerra en Ucrania
VÍDEO | Un dron ruso persigue y ataca a un vendedor de fruta en Jersón
Desde mediados de 2024, Moscú realiza este tipo de ataques con aparatos no tripulados de corto alcance contra civiles en esta ciudad ucraniana, lo que la ONU considera un crimen de lesa humanidad
La Policía Nacional de Ucrania ha publicado un vídeo que muestra cómo un dron suicida ruso de corto alcance ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Jersón, donde los civiles son blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las tropas rusas desde el otro lado del río Dniéper.
Las imágenes muestran un dron flotando a varios metros de altura cerca de un vehículo estacionado rodeado de cajas con frutas y verduras durante unos 25 segundos. El vendedor, un hombre de 52 años, corre alrededor del vehículo varias veces con un teléfono en la mano, intentando esconderse del dron que lo persigue y luego explota.
"El hombre del vídeo no muestra indicios de ser un combatiente; simplemente está trabajando en el mercado. Sin embargo, para el Ejército del país agresor, sigue siendo un objetivo", apunta la policía ucraniana en un comunicado.
Según el informe, el vendedor, residente de la cercana región de Mikolaiv, sobrevivió, pero sufrió heridas por la explosión, lesiones por metralla y una conmoción cerebral.
"Así es como 'luchan' los rusos. Atacan deliberadamente a civiles", subrayó la policía.
29 muertos en julio
Desde mediados de 2024, se han producido ataques deliberados con drones de corto alcance, equipados con cámaras y explosivos, contra la ciudad de Jersón y otras zonas a lo largo del río Dniéper, en el sur de Ucrania.
Solo en julio de 2026, 29 personas murieron y 395 resultaron heridas en ataques de este tipo en Jersón, ciudad donde aún viven unos 50.000 habitantes, según el jefe de la administración militar de la ciudad, Yaroslav Shmanko.
En 2025, la comisión de la ONU concluyó que los ataques con drones de las fuerzas armadas rusas contra civiles en la región de Jersón son "a gran escala, sistemáticos y forman parte de una política coordinada por el Estado" y constituyen crímenes de lesa humanidad.
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