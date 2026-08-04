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Última hora de los incendios en Grecia y Canadá, en directo | El fuego se propaga hacia Atenas y estado de emergencia en la Columbia británica canadiense

Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia, según medios

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Montse Martínez

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Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los incendios a gran escala y virulencia son ya una amenaza global. En lugares tan distantes como Grecia y la Columbia británica, en Canadá, las llamas campan sin control ante el esfuerzo de los bomberos y cuerpos de emergencia. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir exhaustivamente su evolución.

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