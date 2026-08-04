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Catástrofe natural
Última hora de los incendios en Grecia y Canadá, en directo | El fuego se propaga hacia Atenas y estado de emergencia en la Columbia británica canadiense
Los incendios a gran escala y virulencia son ya una amenaza global. En lugares tan distantes como Grecia y la Columbia británica, en Canadá, las llamas campan sin control ante el esfuerzo de los bomberos y cuerpos de emergencia. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir exhaustivamente su evolución.
El incendio más grave de Grecia continúa activo a unos 30–35 kilómetros de Atenas
El incendio más grave continúa activo a unos 30–35 km de Atenas, con focos en las zonas de Nea Peramos, Porto Germeno y alrededores. Aunque el viento ha disminuido ligeramente, todavía hay numerosos frentes activos.
Un total de 39 incendios forestales activos en la Columbia Británica
Hay 139 incendios forestales activos en la Columbia Británica (Canadá), de los cuales 56 están fuera de control. En las últimas 24 horas se han declarado 21 nuevos incendios. Permanecen vigentes 32 órdenes de evacuación y 28 alertas de evacuación para distintas comunidades.
La Columbia Británica, en Canada, se está enfrentando a una intensa temporada de incendios forestales
La Columbia Británica , en Canada, se está enfrentando a una intensa temporada de incendios forestales, aunque la situación es desigual según la región de la provincia.
Comienza a remitir el gran incendio al oeste de Atenas, aunque se mantiene la alerta
El incendio que ha quemado al menos 12.600 hectáreas en Grecia en los últimos seis días sigue este martes fuera de control, aunque la situación ha mejorado considerablemente y ya no existe un frente activo sino focos de fuego dispersos en tres diferentes zonas de la región de Ática, donde está Atenas. "La situación ha mejorado, pero no hay ningún motivo para bajar la guardia", dijo este martes a la emisora Skai un portavoz del Cuerpo de Bomberos, quien recalcó que este mediodía será crucial sobre cómo se desarrollará este megaincendio, que en los últimos días ha obligado a evacuar a miles de personas de decenas de localidades.
Los incendios forestales se recrudecen en el oeste de Canadá y obligan a más evacuaciones
Las autoridades canadienses ampliaron este lunes las órdenes de evacuación en el oeste del país ante el avance de varios incendios forestales que ya han obligado a unas 5.000 personas a abandonar sus hogares. Las autoridades de la provincia de Columbia Británica, en el extremo occidental del país, ampliaron hoy las órdenes de evacuación de todos los residentes situados a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Kelowna por el avance de un incendio en Quilpituk Creek, en las orillas del lago Okanagan.
El incendio incontrolado de Grecia se acerca a Atenas
Los bomberos griegos continuaron durante toda la noche del lunes al martes combatiendo el incendio que arrasa desde el viernes el noroeste de Atenas, tratando de mantener "la situación bajo control" mientras el fuego se acerca a la capital, tal y como ha reportado el portavoz del cuerpo de extinción, aunque no hay constancia de que las llamas amenacen a la urbe. "Llevamos cinco días consecutivos sobre el terreno frente a un incendio muy difícil", declaró este martes por la mañana Yannis Artopios, portavoz del cuerpo de bomberos, en la cadena Ertnews. "Hoy se desplegarán cerca de una treintena de medios aéreos en la zona" para combatir los incendios en las laderas de las montañas que dominan esta parte del golfo de Corinto, a unos 50 kilómetros al noroeste de la capital. "Se trata de una zona muy extensa y puede surgir un nuevo foco en cualquier momento. Queremos mantener la situación bajo control", explicó el portavoz. "En amplias áreas afectadas por el incendio todavía hay focos activos o brasas que requieren vigilancia constante, ya que una fuerte ráfaga de viento puede bastar para provocar nuevos incendios", añadió Artopios.
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