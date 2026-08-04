Última hora de los incendios en Grecia y Canadá, en directo | El fuego se propaga hacia Atenas y estado de emergencia en la Columbia británica canadiense

El incendio incontrolado de Grecia se acerca a Atenas

Los bomberos griegos continuaron durante toda la noche del lunes al martes combatiendo el incendio que arrasa desde el viernes el noroeste de Atenas, tratando de mantener "la situación bajo control" mientras el fuego se acerca a la capital, tal y como ha reportado el portavoz del cuerpo de extinción, aunque no hay constancia de que las llamas amenacen a la urbe. "Llevamos cinco días consecutivos sobre el terreno frente a un incendio muy difícil", declaró este martes por la mañana Yannis Artopios, portavoz del cuerpo de bomberos, en la cadena Ertnews. "Hoy se desplegarán cerca de una treintena de medios aéreos en la zona" para combatir los incendios en las laderas de las montañas que dominan esta parte del golfo de Corinto, a unos 50 kilómetros al noroeste de la capital. "Se trata de una zona muy extensa y puede surgir un nuevo foco en cualquier momento. Queremos mantener la situación bajo control", explicó el portavoz. "En amplias áreas afectadas por el incendio todavía hay focos activos o brasas que requieren vigilancia constante, ya que una fuerte ráfaga de viento puede bastar para provocar nuevos incendios", añadió Artopios.