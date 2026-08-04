Dos muertos en Michigan por el parásito 'cyclospora' que ha enfermado con diarrea explosiva a miles en EEUU

Dos personas murieron en Michigan a causa del parásito que provoca diarrea severa y que ya ha enfermado a miles de personas en EEUU, según informaron el lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Ambas tenían enfermedades preexistentes, señaló la agencia en un comunicado. El Departamento de Salud de Michigan indicó que las infecciones por ciclosporiasis y la deshidratación podrían haber agravado sus problemas de salud, ya de por sí graves.

Se trata de las primeras muertes registradas en un creciente brote de ciclosporiasis en EEUU., una enfermedad causada por consumir alimentos contaminados con un parásito microscópico. Los CDC han registrado 6.707 infecciones en 45 estados este año. Los departamentos de salud estatales han informado cifras aún mayores: el mayor foco, en Michigan, acumulaba 11.234 casos hasta el lunes.

Muchas de las personas enfermas habían consumido lechuga iceberg del productor Taylor Farms, que elabora el 40% de las ensaladas en bolsa o envasadas que se venden en EEUU. La empresa retiró productos distribuidos en 27 estados, incluida lechuga enviada a Taco Bell, tras ser vinculada con el brote. También señaló que ya no se abastece de una granja de México que suministraba esa lechuga.

Caída de acciones en Taco Bell

La expansión del brote llevó a Taco Bell a retirar parte de la lechuga de sus restaurantes el mes pasado y hizo que algunos estadounidenses dejaran de consumir ensaladas. Aún no está claro si las muertes estuvieron relacionadas con productos o restaurantes específicos. Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) continúan investigando otros brotes.

Las acciones de Sweetgreen Inc. llegaron a caer hasta un 5,7% en Nueva York, mientras que las de Yum! Brands Inc., matriz de Taco Bell, retrocedieron hasta un 1,8%.

Taylor Farms, Sweetgreen y Taco Bell no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Sweetgreen ha dicho que no se ha visto afectada por el brote.

Es poco frecuente que una persona muera por una infección de ciclosporiasis. Los síntomas, entre ellos diarrea acuosa y náuseas, pueden aparecer hasta dos semanas después de ingerir el parásito y prolongarse durante hasta dos meses. El tratamiento puede incluir antibióticos y cuidados de apoyo, como una hidratación abundante.

Alrededor del 22% de las personas con infecciones confirmadas de ciclosporiasis acudieron a un servicio de urgencias dentro de las dos semanas posteriores al diagnóstico y el 12% fue hospitalizado, según un análisis de la firma de datos sanitarios Truveta. Entre los pacientes menores de 65 años, poco menos del 10% requirió hospitalización, frente al 19,4% entre los de 65 años o más.

El mes pasado, la tasa de diagnósticos de ciclosporiasis fue más de 11 veces superior al promedio registrado en julio entre 2018 y 2025, según Truveta.

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El parásito responsable de la enfermedad, llamado Cyclospora, es difícil de rastrear. Resulta complicado reproducirlo y estudiarlo en laboratorio, y la corta vida útil de los productos frescos donde suele encontrarse dificulta aún más las investigaciones. Habitualmente prospera en vegetales de hoja, como la lechuga y la albahaca, o en frutas como las frambuesas.