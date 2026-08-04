Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Desnuclearización Trump había condicionado la suspensión de los ataques estadounidenses a la rápida conclusión de un pacto con Teherán, en particular sobre Ormuz. El lunes afirmó que este estaba "totalmente bajo control" de la Armada de su país y advirtió que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes solo se levantará en caso de un "acuerdo" o de una "capitulación total". Otro de los temas espinosos entre los archienemigos es el programa nuclear iraní. Las potencias occidentales acusan a Teherán de buscar dotarse de una bomba atómica, aunque la república islámica insiste en que su desarrollo es de carácter totalmente civil. Trump reiteró el lunes que "la desnuclearización de Irán tiene que suceder".

Situación tensa La respuesta de Irán llegó durante la rueda de prensa semanal de su cancillería: "En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz", afirmó el portavoz Esmail Baqai. Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un gran escollo en los esfuerzos por poner fin a la guerra. Desde que se rompió el alto el fuego, Irán ha retomado el bloqueo de esa vía marítima que impuso por primera vez al comienzo del conflicto, con lo que obstaculizó el paso de embarcaciones que intentaban cruzarla y disparó contra barcos comerciales. La situación sigue tensa. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó la madrugada de este martes que un carguero fue alcanzado allí por un "proyectil desconocido", sin reportar heridos o daños. Hacia la 01H00 GMT, el precio del barril de crudo WTI norteamericano subía un 0,52% a 80,76 dólares, mientras que el de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, avanzaba un 0,53% a 84,21 dólares.

El estrecho de Ormuz Según Trump, las conversaciones se centran en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, que para él podría producirse "literalmente mañana", y en la desnuclearización de Irán, algo que señaló que "podría tardar un poco". El Ministerio de Exteriores iraní había negado antes que estuviera manteniendo contactos con Washington, pero el mandatario estadounidense insistió en que sí. "Estamos hablando en estos momentos", subrayó. Trump había criticado duramente en un mensaje en su red Truth Social la "increíble hipocresía" de los líderes iraníes. "Piden una reunión (...), comienzan las conversaciones, se prevén otras en un futuro inmediato, y dicen, públicamente y con orgullo, que no están en ninguna negociación", escribió en su plataforma. En el sexto mes de la guerra, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región y mantiene sus reservas de uranio enriquecido.

Trump asegura que EEUU e Irán están negociando y advierte sobre la "última oportunidad" El presidente Donald Trump aseguró el lunes que Estados Unidos negocia "en estos momentos" con Irán, pese a que Teherán lo había negado poco antes, y sostuvo que esas conversaciones representan "la última oportunidad antes de la decapitación" de la república islámica. Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a intermitentes esfuerzos diplomáticos. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que accedió a entablar conversaciones "a petición" de Irán y "con el apoyo" de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países. "Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento", añadió. "Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación".ras

Garzón defenderá a Chambers Jr. en su proceso de extradición por financiar a Hamás El despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, ejercerá la defensa del multimillonario estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers Jr. en el procedimiento de extradición que tiene abierto en la Audiencia Nacional para ser detenido en España a petición de Estados Unidos (EEUU), que le reclama por financiar al grupo terrorista Hamás. "Lideramos la estrategia legal de Fergie Chambers para probar ante los tribunales españoles que las actividades por las que se le cuestiona únicamente están vinculadas a fines humanitarios, y exigiremos el total cumplimiento de sus derechos fundamentales", anuncia en un comunicado el despacho de Garzón, que ejerció la defensa del fundador de Wikileaks Julian Assange en otro importante proceso de extradición.

EEUU dice que la prisa en alcanzar un acuerdo entre el Líbano e Israel puede poner en riesgo a civiles El embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, advirtió este lunes de que actuar con prisa en el acuerdo entre el Líbano e Israel, en el que Estados Unidos actúa como mediador, puede poner en riesgo a la población civil, en víspera de una nueva ronda de negociaciones entre ambas partes que comienza mañana en Roma. "Existe una diferencia significativa entre redactar un acuerdo sobre el papel y aplicarlo de forma responsable: actuar con demasiada precipitación conlleva el riesgo de poner en peligro precisamente a los civiles a los que este proceso pretende proteger", indicó Issa en un comunicado.

La caída del consumo por la guerra de Irán reflejó una crisis de confianza más que de ingresos, según el Banco Central Europeo El debilitamiento de la demanda de los consumidores de la zona euro tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo obedeció en gran medida a la decisión de hogares que, sin restricciones presupuestarias, optaron por aplazar sus gastos ante la creciente incertidumbre, según destaca un artículo publicado este lunes por el Banco Central Europeo (BCE). El análisis de los economistas Neus Dausà i Noguera, Maria Dimou y Omiros Kouvavas apunta que, en general, el debilitamiento del consumo nominal en la región parece deberse en gran medida a hogares que, sin restricciones presupuestarias, optan por aplazar sus gastos ante la creciente incertidumbre.

Irán aborda con el ministro de Exteriores saudí los contactos para reducir la escalada Los ministros de Exteriores de Irán y Arabia Saudí, Abás Araqchí y Faisal bin Farhan, abordaron en una conversación telefónica la marcha de los contactos diplomáticos para reducir la escalada en el golfo Pérsico en medio de optimismo sobre una próxima reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Según un comunicado difundido este lunes de Exteriores saudí, Araqchí y Bin Farhan "trataron los acontecimientos recientes en el contexto de la situación actual, así como los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones".

Irán ejecuta a dos personas acusadas de espiar para Israel Dos hombres han sido ejecutados este lunes en Irán después ser acusados de espiar para el Mossad, los servicios de Inteligencia de Israel, a quienes han estado facilitando antes y durante la guerra con Estados Unidos coordenadas y fotografías de instalaciones militares y de seguridad, consideradas sensibles. Se trata de Omid Behzad y Pouria Safwat, cuya condena ha sido ratificada por el Tribunal Supremo de Irán. Los dos han sido ahorcados, según ha confirmado este lunes la agencia iraní de noticias Mizan. Ambos eran colaboradores y agentes operativos de los servicios israelíes sobre el terreno y desempeñaron un papel fundamental en la transmisión de información, detalla la citada agencia.