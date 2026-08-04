Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Cuatro heridos en un ataque con dron a un buque turco ante un puerto ruso en el mar Negro Cuatro marineros han resultado heridos en el ataque de un dron al buque Nadezhda, de propiedad turca y con bandera de Camerún, ante el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, informó este lunes la cadena turca NTV. El buque, un transbordador de camiones, hacía la ruta desde el puerto de Samsún, en la costa norte de Turquía, hasta el de Novorosíisk, para transportar fruta y verdura fresca a Rusia, señaló la citada cadena. El impacto de un dron, de cuyo origen no se ha informado, sobre las 13:31 GMT provocó un incendio a bordo y causó heridas a cuatro marineros, tres de ellos turcos, cuando el buque se hallaba a unas 30 millas náuticas (55 kilómetros) del puerto de Novorosíisk, indicó NTV. La cadena publicó imágenes en las que se ve a marineros con mangueras tratando de apagar el incendio en cubierta y en el castillo.

Zelenski destituye a la embajadora de Ucrania en Washignton El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes la destitución de Olga Stefanishina como embajadora del país en Estados Unidos, una decisión que llega después de que el mandatario viajase al país norteamericano la semana pasada para solicitar nuevos misiles Patriot con los que hacer frente a los ataques de Rusia. "Se destituye a Olga Vitalivna Stefanishina del cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania ante Estados Unidos", reza un decreto presidencial, que no da detalles de quién la reemplazará. La diplomática ucraniana, por su parte, ha anunciado en sus redes sociales su "renuncia" al cargo, asegurando que se trata de una "decisión personal, motivada por circunstancias personales". Stefanishina ha destacado que durante su etapa como jefa de la legación diplomática en Estados Unidos, cargo que ocupa desde agosto de 2025, "aumentamos el suministro de armamento estadounidense y mantuvimos el apoyo precisamente cuando el panorama político en Washington no nos era favorable".

El cruce de ataques entre Ucrania y Rusia causa 13 muertos Ataques ucranianos causaron diez muertos en zonas turísticas -la península de Crimea anexionada por Rusia y la región de Krasnodar (sur)-, mientras que un ataque de Moscú contra Ucrania mató a tres personas, informaron el lunes las autoridades de ambos países. Seis personas, incluidos tres niños, murieron y alrededor de otras cuarenta resultaron heridas por la caída de un dron ucraniano en Arjipo-Ósipovka, en la costa del mar Negro, según el último saldo del gobernador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratiev."Lo que ocurrió hoy es un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil, que no tiene ningún vínculo con la infraestructura militar", afirmó Kondratiev en Telegram. Un video publicado en las redes sociales, cuya autenticidad no ha podido ser verificada por la AFP, muestra un dron estrellándose en una playa concurrida ante la mirada de los turistas.

Zelenski advierte de que Rusia planea interferir en las próximas elecciones de los aliados de Ucrania El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes de las supuestas intenciones del Kremlin de interferir en las próximas elecciones que se van a celebrar en varios países aliados de Ucrania. "Rusia nunca pierde la oportunidad de interferir en las elecciones a través de influencia híbrida, medidas financieras o desestabilización porque ese es su objetivo. Todos comprendemos las amenazas que esto supone", ha señalado Zelenski durante un encuentro en Kiev con embajadores ucranianos.

Gemma Casadevall Dinamarca estrena una mili obligatoria e igualitaria, con destino a Groenlandia incluido Dinamarca estrena una mili obligatoria e igualitaria, con destino a Groenlandia incluido, por Gemma Casadevall.

Suben a cuatro los muertos en una playa del sur de Rusia tras el derribo de un dron ucraniano Las autoridades rusas informaron este lunes de la muerte de cuatro personas a consecuencia de la caída de un dron derribado por las defensas antiaéreas rusas en una playa de la sureña región de Krasnodar, a orillas del mar Negro. Entre los cuatro fallecidos hay un menor de edad y otras diez personas resultaron heridas.

Rusia vive el verano más cruento de toda la guerra Rusia está viviendo el verano más cruento de toda la guerra con ataques ucranianos a almacenes de comercio electrónico, refinerías, zonas costeras y atentados contra altos mandos militares. La retaguardia rusa es escenario diariamente de la muerte de civiles a manos de los drones de asalto ucranianos, pero también de la artillería en las zonas fronterizas. La dramática situación también deja en mal lugar al presidente ruso, Vladímir Putin, quien rechazó la tregua aérea propuesta por Kiev, con el argumento de que los bombardeos rusos son más efectivos y que los ucranianos recurren al terrorismo para provocar el pánico en la sociedad rusa, informa Efe.

Barcelona concentra casi 44.000 ciudadanos ucranianos con autorización de residencia Un total de 353.009 ciudadanos ucranianos tienen una autorización de residencia en España, un 8,2 % más que el año pasado, y Alicante, Madrid y Barcelona concentran el 43 % de ellos, con 62.831, 45.636 y 43.950 personas respectivamente. El incremento del número de ucranianos que residen en el país se debe a las autorizaciones de residencia por protección temporal otorgadas a quienes huyeron de la invasión rusa. Son datos recogidos hasta el pasado 30 de junio en la última estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El 76 % de los ucranianos que tienen permiso de residencia en España ostentan un permiso de protección temporal, 262.782, mientras que el 20 %, 67.724, poseen una residencia de larga duración.

¿Qué es Wildberries, el 'Amazon ruso', y por qué Ucrania lo ataca? La nueva estrategia de guerra para asfixiar la logística de Rusia ¿Qué es Wildberries, el 'Amazon ruso', y por qué Ucrania lo ataca? La nueva estrategia de guerra para asfixiar la logística de Rusia, por Àlex Álvarez García.