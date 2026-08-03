Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Acuerdo "inminente" Trump añadió que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo "es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán". "Quiero salvar muchas vidas (...) preferimos un acuerdo a un ataque", remarcó el mandatario norteamericano. Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo. Sin embargo, desde entonces se han repetido los ataques cruzados y, mientras Trump dio por terminado el marco de entendimiento, Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Trump afirma que las conversaciones con Irán se reanudarán hoy El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán. "Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", aseguró Trump, quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura "desnuclearización del Irán".

Israel dice que soldados libaneses resultaron heridos al pisar un explosivo de Hizbulá El Ejército israelí confirmó este domingo que cinco soldados libaneses resultaron heridos en el sur del Líbano, pero dijo que, tras una investigación, se debió a la detonación de un explosivo de Hizbulá, y no a un ataque de sus fuerzas. "Hoy (domingo), un vehículo perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas pisó un artefacto explosivo en el sur del Líbano. Como consecuencia de la explosión, cinco soldados resultaron heridos. Tras una investigación, y contrariamente a lo afirmado, se confirmó que el artefacto explosivo no pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", detalla el comunicado castrense.

Irán anuncia que las conversaciones con Omán sobre el estatus de Ormuz han entrado en su fase final El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este domingo que las conversaciones con Omán para definir el estatus del estrecho de Ormuz han entrado en su "fase final" y reiterado que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver en estas negociaciones. Irán y Omán llevan semanas enfrascados en unas conversaciones bilaterales para terminar de definir la realidad del paso que ambos comparten. El control actual que ejerce Irán sobre el estrecho, con el enorme impacto que conlleva sobre el mercado internacional de petróleo, es su gran baza estratégica en la guerra contra Estados Unidos, que solo ha podido imponer hasta ahora un bloqueo perimetral.

Irak se compromete a impedir ataques de grupos aliados de Irán contra paises vecinos El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, se ha comprometido a impedir eventuales ataques de milicias chiíes proiraníes en Irak contra los países vecinos del país, que han insistido en advertir que responderán contra el territorio iraquí a posibles acciones de esos grupos. Según un comunicado de su oficina, Al Zaidi mantuvo una reunión en la noche del sábado a domingo en Bagdad con sus principales asesores de seguridad, en la que "exigió prevenir cualquier transgresión o amenaza proveniente del territorio iraquí hacia los países vecinos". También "pidió crear un comité de seguridad conjunto para afrontar estos desafíos, y ordenó desarrollar mecanismos disuasorios para evitar la repetición de tales casos o cualquier posible violación", detalla la nota.

Trump anuncia la suspensión de un ataque contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que ha accedido a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que, según ha asegurado, Teherán y otros países de Oriente Próximo solicitasen el fin de cualquier acción armada tras haberse alcanzado un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien ha exigido a la parte iraní celeridad en la conclusión del pacto y ha amenazado con una capacidad de respuesta militar "nunca vista" desde 1945. "Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial", ha sostenido el mandatario en una publicación en redes sociales, antes de matizar que ha decidido "cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero".

Israel mata a "varios" supuestos miembros de Hizbulá en un ataque en el sur del Líbano El Ejército israelí informó de que la madrugada de este sábado identificó y eliminó "a varios terroristas de Hizbulá" en las colinas de Ali Taher, a las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano. Durante el ataque, según la información del comunicado castrense, un soldado del Ejército israelí resultó herido en estado moderado y fue evacuado al hospital.

Hamás y Yihad Islámica coinciden en que no habrá desarme sin retirada israelí de Gaza Hamás y Yihad Islámica han insistido este sábado en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel no cese los ataques sobre la Franja de Gaza y comience un proceso de retirada de sus zonas ocupadas en el enclave palestino. Las delegaciones de ambas organizaciones se han reunido en El Cairo (Egipto) para terminar de concretar una postura sobre el anuncio formulado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el éxito de las negociaciones para la entrega de armas por parte de Hamás que todavía está lejos de materializarse.

María Mondéjar Irán responde a los ataques de EEUU con bombardeos en Kuwait y advierte de una "guerra regional a gran escala" Oriente Próximo se prepara para una nueva escalada en el conflicto entre Teherán y Washington. La tensión entre Washington y Teherán ha dado un nuevo salto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este viernes que se prepara para atacar a Irán "con mucha fuerza". Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado, a modo de advertencia, una oleada de drones contra Kuwait, donde Estados Unidos mantiene uno de sus mayores despliegues militares en la región. Lea el artículo completo aquí.