Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Una fragata italiana aborda un presunto petrolero de la "flota fantasma" rusa en el Mediterráneo El Ministerio de Defensa de Italia ha anunciado este sábado que una de sus fragatas ha abordado un presunto petrolero de la "flota fantasma" que Rusia emplea para evadir las sanciones internacionales en aguas del Mediterráneo y que ha comenzado una investigación para verificar su propósito. El abordaje ha sido efectuado esta mañana por la 'Thaon di Revel', el buque insigina de la misión de la Unión Europea en el Mediterráneo, la EUNAVFOR. El petrolero en cuestión es el 'Toa Payoh', sujeto a sanciones europeas al formar parte en su momento de esta "flota fantasma". El barco zarpó el 16 de julio del puerto de Cotonú, Benín, con destino a Estambul y fue interceptado al oeste de Pantelleria. Dado que el capitán del petrolero se negó inicialmente a prestar la cooperación solicitada, un equipo de militares italianos llegó al buque en helicóptero desde la fragata y comenzó a realizar las comprobaciones necesarias.

Rusia denuncia un ataque ucraniano cerca de un reactor de la planta nuclear de Zaporiyia sin riesgo de fuga Las autoridades rusas de la planta nuclear de Zaporiyia han denunciado que un ataque ucraniano ha estado a punto de alcanzar uno de los reactores de la planta, aunque no hay constancia de riesgo de fuga radiactiva. En realidad, el impacto según el director general de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, ha alcanzado "la galería que conecta las seis unidades de potencia y que está diseñada para el traslado de personal", situada a pocos metros del compartimento del reactor de la Unidad 3 de la central nuclear, aunque no ocurrió explosión alguna. La agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, todavía no ha comentado lo sucedido. Por otro lado, Ucrania asegura que ha alcanzado en las últimas horas la refinería de la estatal Rosneft en la región de Saratov que, según el Estado Mayor, ha provocado un incendio. Rusia no ha comentado de momento sobre este incidente.

Un nuevo cruce de bombardeos deja dos muertos en Ucrania y un menor fallecido en Rusia Rusia y Ucrania han protagonizado esta tarde un nuevo cruce de bombardeos que se ha saldado por ahora con dos muertos y 21 heridos en la región ucraniana de Zaporiyia y un menor fallecido y otro herido en la región rusa de Bélgorod, según han informado sus respectivas autoridades. En Zaporiyia, el jefe de la administración militar ucraniana de la disputada región, Ivan Fedorov, ha denunciado que Rusia ha lanzado contra el centro de la región ocho bombas guiadas en hora y media. Varios edificios han sido destruidos.

Una potente explosión deja al menos tres muertos y 15 heridos cerca de una cafetería del centro de Moscú Al menos tres personas han muerto y otras 15 han resultado heridas como consecuencia de una potente explosión ocurrida esta tarde cerca de una cafetería del centro de Moscú, según un primer balance del Ministerio del Interior ruso. La explosión ha ocurrido concretamente en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya, en la capital rusa, en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular y Baleares), donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el enorme rascacielos diseñado por Mijail Posokhin durante el periodo estalinista.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspende las operaciones del conducto por los ataques de Ucrania El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) ha confirmado la suspensión temporal de las operaciones del conducto, que transporta crudo desde Kazakistán a la terminal rusa de Novorosiisk, pero las autoridades kazajas han garantizado que siguen recibiendo petróleo de los transportistas en sus tanques de almacenamiento. "El 31 de julio, CPC suspendió temporalmente las operaciones del oleoducto. Sin embargo, se sigue recibiendo petróleo de los transportistas y se continúa llenando el parque de tanques", ha explicado Asel Serikpaeva, asesora del ministro y representante oficial del Ministerio de Energía de Kazajistán.

La Justicia rusa arresta a director de una empresa filial de la energética estatal Gazprom La Justicia rusa arrestó este sábado al director ejecutivo de una de las filiales de la energética estatal Gazprom, Ígor Mazin, por un caso de soborno. "El tribunal aceptó la solicitud de los investigadores y ordenó la prisión preventiva de Ígor Mazin, sospechoso en virtud del apartado 6 del artículo 290 del Código Penal ruso (aceptación de sobornos de gran magnitud)", reza el comunicado citado por TASS.

Rusia confirma haber atacado masivamente Kiev con armas de precisión y drones El Ministerio de Defensa ruso confirmó este viernes haber atacado masivamente la pasada noche la capital de Ucrania con armas de precisión y drones en un ataque en el que murieron al menos nueve personas. "Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión terrestres y marítimas, así como con drones, contra instalaciones de la industria militar y centros logísticos en Kiev y la región de Kiev", reza el parte castrense en Telegram.

Drones ucranianos matan a una mujer en Crimea e impactan contra una refinería en Rusia Los ataques con drones ucranianos la pasada noche se cobraron una víctima mortal en Sebastopol, en la ocupada península de Crimea, e impactaron contra una refinería de petróleo en la región de Bashkiria a un millar de kilómetros al este de Moscú. "Una mujer de 60 años falleció en el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ofrezco mis condolencias a la familia y amigos de la fallecida. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque: un hombre de 79 años fue trasladado al hospital con múltiples heridas y una mujer de 55 años sufrió quemaduras", comunicó el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev, en redes sociales.

Las defensas ucranianas neutralizaron dos misiles y 154 drones rusos la pasada noche La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado que, de los 35 misiles y 185 drones que Rusia lanzó durante la noche, las defensas han conseguido neutralizar dos misiles y 154 dispositivos aéreos no tripulados. Según su parte matinal, Rusia lanzó cuatro misiles antibuque Zircon/Onyx; 27 misiles balísticos Iskander-M/S-400; dos misiles antiradar Kh-31 y dos misiles teledirigidos Kh-59/69.