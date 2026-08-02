Al menos tres muertos y 21 heridos en un atentado con bomba en un restaurante de Moscú

Al menos tres personas han muerto y otras 21 han resultado heridas este sábado en un atentado con bomba registrado en el restaurante Balzi Rossi, situado en el centro de Moscú, según ha informado el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia.

La explosión fue provocada por una bomba casera que portaba una mujer, quien habría intentado introducir el artefacto en el establecimiento, ubicado cerca del zoológico de la capital rusa.

Entre los fallecidos figuran la mujer, un guardia de seguridad y uno de los clientes del restaurante, donde presuntamente un general celebraba una fiesta de cumpleaños, según relataron testigos al canal de Telegram Astra.

El artefacto, con una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activado a distancia cuando el vigilante decidió comprobar el contenido sospechoso del paquete que llevaba la mujer, que aparentemente se hacía pasar por repartidora, según el diario Kommersant.

La explosión causó heridas de diversa consideración a 21 personas y obligó, entre otras medidas, a cancelar una prueba cicloturista nocturna que iba a recorrer el centro de la ciudad.

Fuentes independientes han señalado que la detonación se produjo en la terraza del restaurante, donde se celebraba la fiesta. Al evento también habrían asistido figuras públicas y diputados de la Duma Estatal, algunos de los cuales llegaron al lugar en vehículos oficiales.

Los servicios de Inteligencia ucranianos han llevado a cabo durante los casi cuatro años y medio de guerra varios ataques contra generales y altos mandos del Ministerio de Defensa ruso.

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El caso más reciente fue el del jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, quien murió el pasado mes de diciembre en Moscú tras la explosión de un coche bomba.