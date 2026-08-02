Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaIncendios GreciaAvioneta PerúIACGPJBarcelonaIncendiosMarruecosCambio climático
instagramlinkedin

Accidente mortal

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

El siniestro se produjo cuando los dos vehículos chocaron frontalmente

El autobús implicado en el accidente múltiple ocurrido entre Lacio y Umbría.

El autobús implicado en el accidente múltiple ocurrido entre Lacio y Umbría. / Cuerpo Nacional de Bomberos Italiano (CNVVF)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Seis personas han muerto y 30 han resultado heridas este domingo al colisionar un autobús y una autocaravana en una carretera estatal de la provincia de Rieti (región de Lazio, centro de Italia), en un accidente en el que se han visto implicados otros tres vehículos, informan medios locales.

El siniestro ocurrió en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús que circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente, lo que provocó la implicación de otros vehículos.

En el lugar del accidente, cuyas causas aún se desconocen, se encuentran los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y resto de vehículos.

Tres heridos graves

En el siniestro han fallecido los dos conductores del autobús, dos pasajeros y dos ocupantes de la autocaravana, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad.

Varias ambulancias aéreas se desplazaron a la zona para trasladar a los heridos más graves a hospitales de Umbría y Lacio, informa el periódico Corriere della Sera.

Noticias relacionadas

La carretera ha sido cortada al tráfico para facilitar las operaciones de rescate, lo que ha provocado retenciones en la circulación. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Italia activa controles de pasaportes en aeropuertos y puertos por la crisis migratoria en Ceuta
  2. Finlandia apoya el veto a España que promueve Italia, mientras Alemania apremia a Marruecos a repatriar a los migrantes
  3. La frontera respira de nuevo tras la crisis migratoria: 'Todo estaba lleno de gente. Al final hemos decidido volver
  4. Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio
  5. De la esperanza a la frustración en 24 horas: 'Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida
  6. Milei quiere reformar al Banco Central de la Argentina para reducirlo a una función mínima
  7. Trump, Meloni y Netanyahu aprovechan la crisis de Ceuta para atacar la política migratoria de España
  8. Rusia se plantea abrir una embajada en Andorra

Miles de evacuados en el estado de Washington a causa de los incendios

Miles de evacuados en el estado de Washington a causa de los incendios

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia

Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia

EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración

EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Más de 2.000 migrantes cruzan el canal hacia Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Más de 2.000 migrantes cruzan el canal hacia Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Más de 2.000 migrantes cruzan el Canal a Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Más de 2.000 migrantes cruzan el Canal a Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"