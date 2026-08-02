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Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia

Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid, León y Zamora

Un incendio arrasa 6.700 hectáreas, obliga a evacuar a miles de personas y amenaza la periferia de Atenas

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Javier Vendrell Camacho

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EFE

EFE

Atenas
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Los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio en Grecia han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales.

Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato han sido trasladados a un hospital con heridas leves.

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Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.

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