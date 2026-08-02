Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaIncendios GreciaAvioneta PerúIACGPJBarcelonaIncendiosMarruecosCambio climático
instagramlinkedin

En Estados Unidos

Miles de evacuados en el estado de Washington a causa de los incendios

Al menos 600 infraestructuras han quedado destruidas y otras están amenazadas en en condado de Spokane donde los bomberos luchan contra el mayor fuego de los que amenazan la zona

Los habitantes del condado de Spokane observan la humareda del incendio.

Los habitantes del condado de Spokane observan la humareda del incendio. / Tyker Vanwert / Reuters

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Miles de familias evacuadas y al menos 600 infraestructuras han quedado destruidas y otras están amenazadas en el estado de Washington a causa de los incendios forestales que arrasan el condado de Spokane y que han obligado a declarar el estado de emergencia este fin de semana. Spokane es la segunda ciudad más grande del estado de Washington y la más antigua del estado.

Aunque se ha hecho pública este domingo la destrucción de infraestructuras, aún no ha trascendido cuáles de ellas son viviendas. Miles de familias han sido evacuadas y los cortes de energía generalizados han dejado otros miles de residentes sin electricidad.

Los bomberos trabajan para controlar los incendios y recibirán refuerzos de equipos de fuera de la zona que se sumarán a las labores de extinción. Aunque las condiciones meteorológicas son mejores este domingo, el peligro de incendios sigue siendo elevado y se espera que empeoren tanto la calidad del aire como la del humo.

El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de treinta años, ya que se da una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento.

Noticias relacionadas

Hay varios incendios forestales diferentes en la zona. El mayor de ellos es el de Old Trails que ya ha consumido 3.509 acres (1.420 hectáreas). Su rápida propagación afecta sobre todo al condado de Spokane donde varias comunidades han sido evacuadas a medida que avanzaban las llamas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Italia activa controles de pasaportes en aeropuertos y puertos por la crisis migratoria en Ceuta
  2. Finlandia apoya el veto a España que promueve Italia, mientras Alemania apremia a Marruecos a repatriar a los migrantes
  3. La frontera respira de nuevo tras la crisis migratoria: 'Todo estaba lleno de gente. Al final hemos decidido volver
  4. Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio
  5. De la esperanza a la frustración en 24 horas: 'Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida
  6. Milei quiere reformar al Banco Central de la Argentina para reducirlo a una función mínima
  7. Trump, Meloni y Netanyahu aprovechan la crisis de Ceuta para atacar la política migratoria de España
  8. Rusia se plantea abrir una embajada en Andorra

Miles de evacuados en el estado de Washington a causa de los incendios

Miles de evacuados en el estado de Washington a causa de los incendios

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia

Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia

EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración

EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Más de 2.000 migrantes cruzan el canal hacia Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Más de 2.000 migrantes cruzan el canal hacia Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Más de 2.000 migrantes cruzan el Canal a Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Más de 2.000 migrantes cruzan el Canal a Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"