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Cinco personas muertas y 41 desaparecidas por el incendio de un ferry en Indonesia

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, en parte debido a las normas de seguridad laxas y a las condiciones meteorológicas impredecibles

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El incendio de un ferry en Indonesia deja varios muertos y decenas de desaparecidos

El incendio de un ferry en Indonesia deja varios muertos y decenas de desaparecidos

Javier Vendrell Camacho

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France Presse

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Surabaya, Indonesia
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Un ferry indonesio se incendió en el mar el domingo, dejando cinco muertos y otras 41 personas desaparecidas después de que algunos saltaran por la borda, informaron los equipos de búsqueda y rescate.

Un total de 225 personas que iban a bordo de la embarcación fueron rescatadas, indicó la Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya, que proporcionó las últimas cifras en una actualización vespertina.

Algunos pasajeros se lanzaron al mar y fueron rescatados por un barco cercano, según Basarnas, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia.

Otras cuatro embarcaciones se acercaron al ferry para intentar rescatar más pasajeros pero no pudieron por el riesgo que representaba el material inflamable a bordo, señaló.

El capitán había llamado a la compañía del ferry para informar del incendio mientras la embarcación navegaba de Surabaya, en Java Oriental, hacia Makassar, en Célebes del Sur, dijo Basarnas.

Luego el capitán no volvió a establecer contacto, añadió.

Una operación de rescate de mayor envergadura se dirigía al lugar desde Surabaya, un viaje de seis horas desde el sitio del desastre, según Basarnas.

"Según los informes preliminares desde el lugar, los pasajeros están esperando ser evacuados por las embarcaciones que se encuentran en las inmediaciones del lugar del incidente", declaró Muhammad Masyhud, un alto funcionario del Ministerio de Transporte.

"La seguridad de los pasajeros y la tripulación es nuestra máxima prioridad. Estamos coordinando continuamente con todas las partes pertinentes para garantizar que el proceso de evacuación pueda avanzar de forma rápida, segura y eficaz", señaló en un comunicado.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, en parte debido a las normas de seguridad laxas y a las condiciones meteorológicas impredecibles.

El mes pasado, un ferry que transportaba a más de 70 personas se hundió mientras navegaba cerca de Selayar, una pequeña isla situada al sur de la gran isla de Célebes.

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Al menos cuatro personas fueron halladas muertas y otras 14 siguieron desaparecidas hasta el final de la operación de búsqueda.

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