En Directo
Al minuto
Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Irak se compromete a impedir ataques de grupos aliados de Irán contra paises vecinos
El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, se ha comprometido a impedir eventuales ataques de milicias chiíes proiraníes en Irak contra los países vecinos del país, que han insistido en advertir que responderán contra el territorio iraquí a posibles acciones de esos grupos.
Según un comunicado de su oficina, Al Zaidi mantuvo una reunión en la noche del sábado a domingo en Bagdad con sus principales asesores de seguridad, en la que "exigió prevenir cualquier transgresión o amenaza proveniente del territorio iraquí hacia los países vecinos".
También "pidió crear un comité de seguridad conjunto para afrontar estos desafíos, y ordenó desarrollar mecanismos disuasorios para evitar la repetición de tales casos o cualquier posible violación", detalla la nota.
Trump anuncia la suspensión de un ataque contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que ha accedido a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que, según ha asegurado, Teherán y otros países de Oriente Próximo solicitasen el fin de cualquier acción armada tras haberse alcanzado un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien ha exigido a la parte iraní celeridad en la conclusión del pacto y ha amenazado con una capacidad de respuesta militar "nunca vista" desde 1945.
"Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial", ha sostenido el mandatario en una publicación en redes sociales, antes de matizar que ha decidido "cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero".
Israel mata a "varios" supuestos miembros de Hizbulá en un ataque en el sur del Líbano
El Ejército israelí informó de que la madrugada de este sábado identificó y eliminó "a varios terroristas de Hizbulá" en las colinas de Ali Taher, a las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano.
Durante el ataque, según la información del comunicado castrense, un soldado del Ejército israelí resultó herido en estado moderado y fue evacuado al hospital.
Hamás y Yihad Islámica coinciden en que no habrá desarme sin retirada israelí de Gaza
Hamás y Yihad Islámica han insistido este sábado en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel no cese los ataques sobre la Franja de Gaza y comience un proceso de retirada de sus zonas ocupadas en el enclave palestino.
Las delegaciones de ambas organizaciones se han reunido en El Cairo (Egipto) para terminar de concretar una postura sobre el anuncio formulado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el éxito de las negociaciones para la entrega de armas por parte de Hamás que todavía está lejos de materializarse.
María Mondéjar
Irán responde a los ataques de EEUU con bombardeos en Kuwait y advierte de una "guerra regional a gran escala"
Oriente Próximo se prepara para una nueva escalada en el conflicto entre Teherán y Washington. La tensión entre Washington y Teherán ha dado un nuevo salto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este viernes que se prepara para atacar a Irán "con mucha fuerza". Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado, a modo de advertencia, una oleada de drones contra Kuwait, donde Estados Unidos mantiene uno de sus mayores despliegues militares en la región.
Irán advierte a sus vecinos regionales de que si actúan como "escudo" de EEUU "arderán en el fuego de la guerra"
El comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, Alí Abdulahi, ha advertido este sábado a los países de Oriente Próximo de que si actúan como "escudo" de Estados Unidos en la región "arderán en el fuego de la guerra", en un momento en el que varios medios informan de que Washington puede atacar de nuevo este fin de semana.
"Los países musulmanes deben vigilar con previsión los crímenes de Estados Unidos y reconsiderar su cooperación y alianza con este país; de lo contrario, cualquier que se erija como escudo defensivo de la criminal y agresora América arderá en el fuego de la guerra", ha avisado Abdulahi, recoge la agencia IRNA.
La Embajada de EEUU en Israel emite alerta sobre posible "escalada imprevista" regional
La embajada de EEUU en Israel hizo este sábado un llamado a los estadounidenses en Oriente Medio y les invitó a considerar "la posibilidad de marcharse" en caso de una "escala inesperada" en la región a causa del enfrentamiento abierto con Irán.
"Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista", reza el mensaje difundido por la embajada en su canal oficial de X.
Un petrolero alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz pierde el control frente a la costa de Omán
Un petrolero ha sufrido daños y ha perdido su capacidad de maniobra tras ser alcanzado por un proyectil cuando navegaba por el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán, según ha informado este sábado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).
El organismo británico ha señalado en un comunicado que recibió información sobre un incidente registrado a unas once millas náuticas al noreste de la localidad omaní de Lima. Según el aviso, "el buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido que ha causado daños en la sala de máquinas".
Asimismo, ha indicado que, como consecuencia del impacto, el buque ha quedado sin capacidad de maniobra y que la Guardia Costera de la zona ha sido ya informada de lo ocurrido. UKMTO ha precisado además que "no se han registrado víctimas ni se ha producido ningún impacto medioambiental".
Las autoridades competentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, mientras que UKMTO ha recomendado a las embarcaciones que "transiten por la zona con precaución y reporten cualquier actividad sospechosa" al organismo británico.
Este anuncio llega después de que las autoridades de Irán hayan informado este viernes de una acción contra dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la "escolta aérea" de Estados Unidos, sin seguir "una ruta definida" previamente por Teherán.
El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales corredores marítimos para el transporte internacional de petróleo, gas y fertilizantes y, en los últimos años, ha sido escenario de crecientes tensiones en materia de seguridad marítima.
Irán ha defendido reiteradamente que los buques empleen una ruta próxima a su litoral al sostener que el corredor establecido por Teherán es el único que considera seguro. La navegación por esta vía estratégica continúa siendo uno de los principales puntos de fricción en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Detenido en Chipre un hombre acusado de espiar para Irán en una base de Reino Unido
La Policía Metropolitana de Londres ha informado este viernes de que un ciudadano con doble nacionalidad británica-azerí ha sido detenido bajo sospecha de haber espiado para las autoridades de Irán en una base aérea de Reino Unido en la isla. El detenido, identificado como Rashad Sultanov, de 44 años, residía en el distrito londinense de Islington y permanece ahora bajo custodia en Chipre a la espera de que se proceda con su extradición, según un comunicado de la Policía, que apunta a que estaría realizando actos de "vigilancia hostiles" y "pasando información" a la Guardia Revolucionaria de Irán.
A principios de julio, la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar cualquier base militar británica utilizada por las fuerzas estadounidenses para lanzar ataques contra Irán. En marzo, un ataque con un dron 'Shahed' iraní causó daños leves en las instalaciones, y, posteriormente, Londres anunció que la base no formaría parte de su acuerdo de defensa con Estados Unidos sobre el uso de este tipo de instalaciones militares.
Arabia Saudita anuncia alianza de Estados para asegurar el mar Rojo
Arabia Saudita anunció el jueves la creación de una coalición marítima de más de 10 Estados para asegurar la navegación en el mar Rojo, en medio de la tensión en el estratégico estrecho de Bab al Mandeb por la amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen. Aliado de Irán, este movimiento anunció la semana pasada un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, seguido de la reivindicación de varios ataques contra petroleros sauditas en el mar Rojo. Arabia Saudita insistió en que la alianza tiene un "carácter puramente defensivo" y que "no va dirigida contra ningún Estado".
Arabia Saudita depende del estrecho de Bab al Mandeb, situado en el extremo sur del mar Rojo, para continuar sus exportaciones de petróleo, mientras Irán mantiene bajo control el estratégico paso de Ormuz, al otro lado de la península.
- Italia activa controles de pasaportes en aeropuertos y puertos por la crisis migratoria en Ceuta
- Finlandia apoya el veto a España que promueve Italia, mientras Alemania apremia a Marruecos a repatriar a los migrantes
- La frontera respira de nuevo tras la crisis migratoria: 'Todo estaba lleno de gente. Al final hemos decidido volver
- Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio
- De la esperanza a la frustración en 24 horas: 'Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida
- Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
- Milei quiere reformar al Banco Central de la Argentina para reducirlo a una función mínima
- Trump, Meloni y Netanyahu aprovechan la crisis de Ceuta para atacar la política migratoria de España