Ataque informático en Liechtenstein: 31.000 actas de titularidad robadas

En torno a 31.000 actas de titularidad de empresas, fideicomisos y fundaciones depositados en Liechtenstein han sido robados durante un ataque informático a gran escala efectuado la noche del pasado miércoles en el principado, según ha confirmado este domingo el gabinete de crisis que encabezan la primera ministra Brigitte Haas y el ministro de Justicia Emanuel Schaedler.

El ataque ha tenido como objetivo último la base de datos del Registro de Beneficiarios Finales y por ahora solo hay constancia del robo de información sin que por ahora el Gobierno haya recibido una petición de rescate.

No hay indicios preliminares de manipulación del resto de contenido ni de publicación en Internet de los datos robados, aunque el Gobierno ha anunciado que dará más información en una nueva rueda de prensa convocada para este próximo lunes, informa el 'Vaterland', diario más importante del principado.

El Registro de Beneficiarios contiene los nombres y otros datos de los propietarios de empresas, fundaciones o fideicomisos en el principado y sirve, según el Gobierno, para prevenir operaciones de lavado de dinero o actividades de financiación a entidades terroristas. El principado es uno de los países más ricos del mundo medido por el PIB per cápita. Con sólo 160 kilómetros cuadrados, es también uno de los más pequeños. Los servicios financieros y bancarios se encuentran entre sus industrias más rentables.

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Hace muchos años, los europeos en particular explotaron fundaciones y cuentas allí con fines de evasión fiscal. Sin embargo, el secreto bancario en materia fiscal fue abolido en 2017.