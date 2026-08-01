Tensión regional
Irán advierte a sus vecinos regionales de que si actúan como "escudo" de EEUU "arderán en el fuego de la guerra"
El comandante iraní advierte a los países de Oriente Próximo que si actúan como "escudo" de Estados Unidos "arderán en el fuego de la guerra"
El comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, Alí Abdulahi, ha advertido este sábado a los países de Oriente Próximo de que si actúan como "escudo" de Estados Unidos en la región "arderán en el fuego de la guerra", en un momento en el que varios medios informan de que Washington puede atacar de nuevo este fin de semana.
"Los países musulmanes deben vigilar con previsión los crímenes de Estados Unidos y reconsiderar su cooperación y alianza con este país; de lo contrario, cualquier que se erija como escudo defensivo de la criminal y agresora América arderá en el fuego de la guerra", ha avisado Abdulahi, recoge la agencia IRNA.
Abdulahi ha advertido de que Estados Unidos ha puesto en marcha una campaña para extender la guerra a todo Oriente Próximo, aprovechándose del capital y los recursos estratégicos de los países de la región para sus propios intereses, que no son otros que "la expansión y la dominación ilegítima en toda la región".
"Los está utilizando como escudo defensivo para su Ejército agotado y, al mismo tiempo, fortaleciendo la maquinaria de guerra y la seguridad del régimen sionista terrorista y asesino de niños", ha denunciado en alusión a Israel.
Asimismo, ha puesto en valor el papel de las Fuerzas Armadas iraníes durante este conflicto, ya que "han demostrado que el equilibrio de poder en la región ya no sigue las coordenadas anteriores" gracias a la resistencia que han planteado al "decrépito Ejército" de Estados Unidos y al "falso régimen sionista".
Trump avisa de nuevos ataques
Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento por la falta de acuerdo con Irán y advirtió que en cualquier momento podrían ordenar nuevos ataques. "Les vamos a dar muy fuerte. En algún momento, van a tener que decir, 'ya no podemos aguantar más'", dijo desde Camp David.
En las últimas horas, algunos medios estadounidenses, citando fuentes oficiales, han informado de que estos ataques podrían reanudarse este mismo fin de semana.
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