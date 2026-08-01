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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia confirma haber atacado masivamente Kiev con armas de precisión y drones
El Ministerio de Defensa ruso confirmó este viernes haber atacado masivamente la pasada noche la capital de Ucrania con armas de precisión y drones en un ataque en el que murieron al menos nueve personas.
"Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión terrestres y marítimas, así como con drones, contra instalaciones de la industria militar y centros logísticos en Kiev y la región de Kiev", reza el parte castrense en Telegram.
Drones ucranianos matan a una mujer en Crimea e impactan contra una refinería en Rusia
Los ataques con drones ucranianos la pasada noche se cobraron una víctima mortal en Sebastopol, en la ocupada península de Crimea, e impactaron contra una refinería de petróleo en la región de Bashkiria a un millar de kilómetros al este de Moscú.
"Una mujer de 60 años falleció en el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ofrezco mis condolencias a la familia y amigos de la fallecida. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque: un hombre de 79 años fue trasladado al hospital con múltiples heridas y una mujer de 55 años sufrió quemaduras", comunicó el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev, en redes sociales.
Las defensas ucranianas neutralizaron dos misiles y 154 drones rusos la pasada noche
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado que, de los 35 misiles y 185 drones que Rusia lanzó durante la noche, las defensas han conseguido neutralizar dos misiles y 154 dispositivos aéreos no tripulados.
Según su parte matinal, Rusia lanzó cuatro misiles antibuque Zircon/Onyx; 27 misiles balísticos Iskander-M/S-400; dos misiles antiradar Kh-31 y dos misiles teledirigidos Kh-59/69.
Un ataque ruso contra Kiev causa al menos nueve muertos y 30 heridos
Un ataque ruso nocturno contra Kiev ha causado al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, informó este sábado la Administración Militar de la capital ucraniana. "Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo," escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschkó, que señaló que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.
La Policía, por su parte, afirmó en sus redes sociales que se trató de un ataque combinado con misiles balísticos y drones, que causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo. Uno de los muertos era un agente de policía que estaba de servicio, agregaron las fuerzas de seguridad, que matizaron que se trata de informaciones preliminares, pues los servicios de emergencia todavía están desplegados atendiendo víctimas.
"Hay equipos de investigación, especialistas de desactivación de explosivos, rescatistas, sanitarios y psicólogos trabajando en los lugares de los impactos y donde cayeron los fragmentos", dijo la policía.
Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania confirmaron las cifras de víctimas mortales y heridos y detallaron que ya habían rescatado a 105 personas. Los daños se registraron en los distritos kievitas de Darnitski, Holosiivski, Dniprovski, Pecherski, Sviatoshinski, Solomianski y Shevchenkovski, de acuerdo con la agencia Ukrinform.
Zelenski cifra en 700.000 los muertos del Ejército ruso y admite unos 50.000 en el bando ucraniano desde 2022
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que Rusia registra alrededor de 1,6 millones de bajas en sus filas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, de las cuales unas 700.000 serían muertos, mientras que ha admitido unos 50.000 soldados muertos en las filas ucranianas.
Polonia cambiará sus sistemas de alerta a la población tras la incursión de un misil ruso
El Gobierno de Polonia anunció este viernes una "reforma integral" de sus protocolos de emergencia y el lanzamiento de una aplicación móvil para alertar a los ciudadanos en casos de alarma, tras las críticas recibidas por la gestión de la incursión y explosión de un misil ruso en suelo polaco. En declaraciones a la cadena TVN24, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, admitió "fallos estructurales heredados en los sistemas de alerta y de protección de la población", por lo que, dijo, "la prioridad ahora es completar una reforma integral para subsanar el tiempo perdido y construir un sistema de respuesta a las amenazas moderno y eficaz".
Además, a partir de este viernes han comenzado a llegar a todos los teléfonos móviles polacos un enlace para descargarse la versión digital de la 'Guía de Seguridad', un documento con instrucciones sobre cómo protegerse en caso de alerta, qué incluir en la "mochila de emergencia", y también se han activado las notificaciones de alarmas con sirenas.
Francia congela los bienes de la exdirectora rusa de RT Francia tras ordenar su expulsión
El Gobierno francés ordenó el bloqueo durante al menos seis meses de los bienes de Xenia Fedorova, antigua directora de Russia Today (RT) Francia, después de decretar su expulsión del país al considerarla "un altavoz de la propaganda rusa" y una amenaza para los intereses fundamentales de la nación.
Un decreto firmado por los ministros del Interior y de Economía, publicado este viernes en el Boletín Oficial, establece que los fondos pertenecientes a la cronista rusa quedan sometidos a una medida de inmovilización de bienes durante seis meses por un motivo de "injerencia extranjera". La decisión se produjo después de que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunciara el miércoles un decreto de expulsión contra Fedorova, a la que el Gobierno acusa de reproducir "palabra por palabra" las narrativas de la propaganda rusa sobre la guerra de Ucrania y la posición de Moscú frente a Francia.
Fedorova rechaza las acusaciones y defiende que está siendo perseguida por sus opiniones. En su libro 'Bannie' (Proscrita), publicado por Fayard, negó ser un "agente del Kremlin" y acusó a las autoridades francesas de intentar silenciarla.
Illa prevé viajar a Ucrania este año: "Conviene enviar un mensaje de apoyo"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que el próximo viaje internacional que hará, este mismo año, será para visitar Ucrania, donde cree que "conviene enviar un mensaje de apoyo".
Lo ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, en la que ha hecho balance del curso político, justo después de volver de Singapur, en un viaje institucional que empezó el sábado en Vietnam.
Illa acaba de regresar de su tercer viaje institucional al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur en mayo de 2025 y China en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el Gobierno catalán para el periodo 2025-2030.
Rusia afirma haber tomado 12 localidades y atacado 31 buques ucranianos en una semana
Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana 12 localidades ucranianas, incluyendo dos en las últimas 24 horas, y atacaron 31 buques ucranianos en el mar Negro, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra semanal.
El mando castrense ruso también informó de los ataques contra buques ucranianos en el mar Negro, que se incrementaron considerablemente en respuesta a los ataques ucranianos contra buques en el este del mar Negro y en el mar de Azov.
Rusia ataca depósitos de combustible y un buque granelero en la ciudad portuaria de Odesa
Las fuerzas rusas atacaron durante la pasada noche con misiles y drones la infraestructura portuaria y buques en la región ucraniana de Odesa, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.
Según Defensa, fueron atacados depósitos de combustible y lubricantes destinados al Ejército ucraniano.
"En alta mar al sur de Odesa (fue atacado) un buque granelero que transportaba un cargamento militar a uno de los puertos de Ucrania", concluyó la dependencia sin aportar mayores detalles.
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