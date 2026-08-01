Los bomberos luchan por salvar un complejo turístico en Grecia en medio de fuertes vientos

Cientos de bomberos luchaban el sábado para salvar un complejo turístico costero al noroeste de Atenas en medio de fuertes vientos que dificultan las operaciones. Cerca de 60 incendios forestales y agrícolas fueron declarados en las últimas 24 horas, indicaron los bomberos. El más preocupante se declaró en la zona de Porto Germeno, a unos 70 kilómetros de la capital del país, ha puesto en alerta máxima varias regiones. Unos 500 efectivos operaban en la zona. Porto Germeno, en el golfo de Corinto, es un destino vacacional muy apreciado por los atenienses, y su población se multiplica en verano, especialmente este primer fin de semana de agosto. El incendio se declaró el viernes cerca del pueblo costero de Agios Vasilios, a unos 80 kilómetros al noroeste de Atenas. En un primer momento, los residentes ignoraron el llamado de protección civil para evacuar y unas 300 personas tuvieron que ser rescatadas por mar.

En el extremo oeste, en la región de Beocia, los 700 habitantes de la localidad de Domvraina tuvieron que ser evacuados durante la madrugada.

Yiannis Artopios, portavoz adjunto de los bomberos, declaró al canal de televisión público ERT que el viento soplaba de manera tan violenta que los efectivos en el lugar "no conseguían siquiera abrir las puertas de sus vehículos". También hay incendios activos en otras regiones, señaló el ministro de Protección Civil, Evangelos Tournas, quien citó las "condiciones extremadamente difíciles". Los bomberos están al límite debido al elevado número de incendios y a unas condiciones meteorológicas extremas. En varias partes del país se han declarado incendios forestales esta semana, incluida la popular isla de Creta y hasta ahora tres bomberos han muerto. El viernes, otro incendio amenazó el suburbio de Haidari, al oeste de Atenas, que tuvo que ser parcialmente evacuado.

Daños considerables

Los daños en la zona de Porto Germeno ya son considerables, afirmaron varios testigos a la AFP. Entre ellos, Minas Tsotdanis, un agricultor cuya casa, situada en un pueblo cercano, ha quedado destruida. "El fuego era demasiado violento y el viento soplaba con una fuerza increíble. No había nada que hacer, salvo contemplar el incendio. Mi casa ha quedado completamente arrasada", explicó. Las autoridades han emitido nuevas órdenes de evacuación en las localidades cercanas de Agia Paraskevi, Kryo Pigadi y Agios Nektarios. Este sábado se registraron vientos de hasta 130 km/h, según el servicio meteorológico del Observatorio Nacional de Atenas.

Dotaciones desplegadas temporalmente desde Francia y Rumania también colaboran en la extinción del fuego, apoyados por 19 aviones cisterna y 11 helicópteros, según France 24.

No hay cifras oficiales de la superficie arrasada. Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales e investigador del Observatorio Nacional de Atenas, los daños en la zona de Porto Germeno son "inconcebibles". Según ha publicado en Facebook, "la superficie afectada parece superar las 4.000, 5.000 hectáreas".