Al menos 11 heridos por la explosión de un coche bomba frente a una comisaría en el noreste de Colombia

Al menos 11 personas han resultado heridas, entre ellas siete policías, como consecuencia de la explosión de un camión con explosivos en la inmediaciones de una comisaría en el municipio colombiano de Cúcuta, capital de Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela, según ha informado la Alcaldía local.

La explosión ha tenido lugar durante la pasada noche a pocos metros también de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, según informa la emisora colombiana Blu Radio.

A las puertas de la investidura presidencial

Hasta el momento no se ha informado sobre los autores del atentado, que se ha producido a escasos seis días de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. Los reporteros registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y los alrededores con policías, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado, del que aún no hay reporte oficial de víctimas.

La zona es escenario de un complejo hábitat criminal, con disputas entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC y narcoparamilitares como el Clan del Golfo.

Toma de posesión blindada

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial se realiza tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas. De la Espriella, por su parte, ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

Abelardo de la Espriella, próximo presidente colombiano

De la Espriella, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

Precedentes de violencia política

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

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De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.