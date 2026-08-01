Ascienden a nueve los muertos y a 30 los heridos en un ataque con misiles balísticos rusos sobre Kiev

Al menos nueve personas han muerto y otras 30 han resultado heridas, entre ellas cuatro niños, en un ataque lanzado durante la madrugada de este sábado por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana.

"Lamentablemente, nueve vecinos de Kiev han fallecido", ha informado el gobierno regional, en un mensaje en sus redes sociales. Por su parte, presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha detallado que los ataques han afectado a siete distritos de la capital, dañando infraestructura civil e incluso la Embajada de Lituania.

"Como de costumbre, los rusos atacaron edificios residenciales comunes", ha denunciado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales. El líder ucraniano ha cifrado en 185 los drones y en 35 los misiles --de los cuales 27 balísticos-- lanzados por las fuerzas rusas durante esta pasada noche.

"El objetivo principal era Kiev, pero también atacaron las regiones de Dnipró, Sumi, Járkov y Poltava", ha señalado el presidente ucraniano.

Zelenski denuncia la falta de Patriot para la defensa

Zelenski ha vuelto a denunciar las carencias del arsenal ucraniano para hacer frente a este tipo de ataques y ha lamentado que tan solo han podido derribar uno de los misiles balísticos empleados por Rusia en las últimas horas. Todo porque no tienen proyectiles Patriot para equipar las defensas aéreas.

"Es precisamente esta escasez de interceptores de misiles balísticos lo que anima a Rusia a lanzar este tipo ataques contra la vida. Es fundamental que nuestros socios comprendan que estos medios se necesitan no en almacenes para posibles escenarios, sino aquí y ahora, para contener y detener la guerra rusa en Ucrania", ha reclamado, en línea con las demandas de los últimos meses.

Rusia confirma ataques sobre plantas de componentes de misiles

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que los ataques de la última noche sobre Kiev han ido dirigidos hacia instalaciones en las que se fabrican componentes para misiles y armamento ucraniano.

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Se trata de dos plantas de ensamblaje y componentes de la industria electrónica estatal, que produce unidades y componentes electrónicos básicos para la producción de misiles guiados Neptune-MD, misiles operacionales-tácticos FP-7, FP-9 y Grom-2, y que también desarrolla sistemas de navegación para drones de largo alcance.