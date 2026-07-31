Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán advierte contra "maquinaciones israelíes" tras el incendio en dos buques cisterna en el puerto de Damietta El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este jueves con las "maquinaciones israelíes y las operaciones de 'bandera falsa'", después del incendio registrado en la víspera a causa de drones en dos buques cisterna de gas en el puerto de Damietta, en Egipto. "Todos debemos estar alerta ante las maquinaciones israelíes y las operaciones de 'bandera falsa' que tienen como objetivo socavar la paz regional", ha señalado en un mensaje en sus redes sociales, donde ha descrito a Egipto como un "amigo y socio importante" de Irán. Araqchi, que ha asegurado que la seguridad de este país "revista de una importancia capital" para Teherán, ha advertido de que la "amenaza es clara y común" ante la posibilidad de que se extienda el conflicto en curso en Oriente Próximo, que ya cumple cinco meses.

Activistas indonesios de la flotilla denuncian a Netanyahu por maltratos durante detención Nueve activistas de Indonesia denunciaron al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por el maltrato recibido durante el tiempo que estuvieron detenidos por las autoridades del Estado hebreo en mayo pasado, cuando fueron interceptados en medio de una misión humanitaria con destino a Gaza. Estas acciones, subrayó el abogado, "violan el derecho internacional" y "cumplen con los elementos de presuntas violaciones graves de derechos humanos, en forma de crímenes de lesa humanidad". Las autoridades de países como Italia, Australia y Francia han iniciado investigaciones formales después de que activistas de esos países, también detenidos por soldados israelíes en mayo, denunciaran malos tratos en los centros de reclusión. Según la Global Sumud Flotilla, que organizó la misión fallida a Gaza, al menos 15 activistas sufrieron agresiones sexuales en Israel, mientras que decenas resultaron heridos tanto en las celdas como en los operativos para interceptar los barcos.

Israel devuelve de Siria a otros dos civiles que cruzaron la frontera para asentarse El Ejército de Israel capturó en Siria y devolvió a su territorio nacional a dos civiles israelíes que cruzaron la frontera por su sector norte (en el monte Hermón), tratándose del noveno intento denunciado por las fuerzas armadas en lo que va de mes. Este martes, otros tres se infiltraron en el monte Hermón y, el lunes, dos. El 22 de julio el Ejército israelí advirtió de la infiltración de "varios" civiles en Siria, al igual que el 16 de julio. El día 13 de este mes otro grupo indefinido cruzó la frontera y, el 9, otro más. Aunque no siempre especifica la pertenencia de los detenidos a un grupo, en ocasiones el Ejército ha puntualizado que estos israelíes pertenecen a la organización Pioneros de Basán, que busca colonizar Siria con asentamientos judíos. El grupo, llamado así en referencia a una fértil región que la Biblia menciona y ubica al este del mar de Galilea, promueve el asentamiento de israelíes en Siria y reivindica el supuesto carácter hebreo de varias regiones de dicho país mencionadas en los textos sagrados.

Kuwait denuncia un muerto en un "ataque criminal iraní" en el norte del país Las autoridades de Kuwait han denunciado este jueves un "ataque criminal iraní" en el norte del país contra un edificio que pertenece a una empresa china, que ha dejado al menos un muerto. El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Abdulaziz al Otaibi, ha informado en un comunicado difundido en redes sociales que el "ataque criminal iraní" apuntó a un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país. "Resultó en la muerte de uno de los trabajadores y daños materiales graves al edificio", ha confirmado.

Guardianes de la Revolución iraníes anuncian tres miembros muertos tras ataque de EEUU Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el jueves la muerte de tres de sus soldados durante un ataque estadounidense en una provincia del noroeste de Irán. "En el brutal ataque perpetrado por el régimen terrorista de los Estados Unidos criminales el [jueves] 30 de julio de 2026, tres valientes y abnegados miembros (...) de los Guardianes de la Revolución de la provincia de Zanjan se convirtieron en mártires", afirmó la rama regional del ejército ideológico de la república islámica en un comunicado, citado por la agencia Tasnim.

El clérigo Muqtada al Sadr achaca el ataque "injustificado" de EEUU y Arabia Saudí en Irak a las "milicias insolentes" El influyente clérigo chií Muqtada al Sadr ha achacado este jueves el ataque "injustificado" de Estados Unidos y Arabia Saudí contra las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak a las acciones de las "milicias insolentes" y a la falta de control estatal sobre estos grupos y el armamento que manejan. En este sentido, ha cargado contra los dirigentes de dichas milicias que "disfrutan de seguridad, comodidad y prosperan en los negocios". "Basta ya de comportamientos individuales e irracionales", ha denunciado.

La economía saudí se contrae un 4,8 % interanual por la caída de la actividad petrolera La economía de Arabia Saudí se contrajo un 4,8 % interanual en el segundo trimestre de 2026, por primera vez en más de dos años, debido en gran parte a la disminución en un 24,7 % en las actividades petroleras del reino por la guerra en el golfo Pérsico y las tensiones geopolíticas, informaron este jueves fuentes oficiales. "Según datos preliminares, el producto interior bruto (PIB) real durante el segundo trimestre de 2026 ha registrado una caída de un 4,8 % frente al mismo periodo de 2025", aseguró la agencia de estadísticas oficial saudí en un comunicado.

Pakistán confirma la "continuación" de las negociaciones entre EEUU e Irán para el cese de la guerra Las autoridades de Pakistán han confirmado este jueves que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "continúan" tras la reanudación de la ofensiva en Oriente Próximo y en el marco del memorando de entendimiento firmado por las partes el mes pasado en Islamabad, la capital paquistaní. "Las negociaciones entre las partes continúan, en particular en lo referente a los acontecimientos en el estrecho de Ormuz y con el objetivo de reducir la tensión", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, durante una rueda de prensa. En este sentido, ha afirmado que Islamabad está haciendo "todo lo posible" por sentar a los representantes de ambos países a la mesa para sacar adelante "negociaciones exhaustivas" con el fin de "poner fin a la guerra". "Estamos tratando que ambos países se adhieran a sus compromisos y mantengan conversaciones técnicas", ha aclarado.

El PIB de la eurozona rebotó un 0,4% en el segundo trimestre, a pesar de la guerra de Oriente Próximo El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% entre abril y junio, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una significativa aceleración de la actividad respecto de los primeros tres meses del año, cuando la economía de la región del euro se estancó, según la primera lectura del dato publicada por Eurostat.