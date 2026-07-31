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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania justifica ante India el ataque mortal a un buque en el mar Negro por la guerra con Rusia
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha defendido este jueves en una llamada con su homólogo de India, Subramanyam Jaishankar, que los efectos de la guerra en curso por la invasión de Rusia exceden las fronteras de Ucrania, después de la muerte de un nacional indio en un ataque contra el buque mercante 'Omorfi' en el mar Negro, un suceso que ha provocado la protesta de Nueva Delhi. "He destacado que las consecuencias de la agresión rusa van mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Al atacar buques civiles en el mar Negro, Rusia socava la libertad de navegación y pone en peligro la seguridad alimentaria mundial", ha señalado Sibiga en redes sociales, donde ha informado de la conversación telefónica con su par indio. El titular de Exteriores ucraniano ha incidido en que la guerra en curso con Moscú, que ha entrado en su quinto año, "agrava la inestabilidad en los mercados energéticos mundiales, lo que tiene repercusiones para países mucho más allá de nuestra región".
Rusia confirma ataque a objetivos militares en Kiev, Leópolis y otras regiones de Ucrania
El Ejército ruso lanzó este jueves un ataque masivo contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos las ciudades de Kiev y Leópolis y otras regiones del país, según confirmó el Ministerio de Defensa. "Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo, terrestre y marítimo, así como drones, contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y las regiones de Ivano-Frankivsk, Rivne y Dinpropetrovsk", señaló el mando castrense ruso en un comunicado publicado en la red de mensajería rusa MAX.
Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania un ataque masivo en el que empleó más de 70 misiles y unos 280 drones, y que dejó un balance de 8 muertos.
El mandatario ucreaniano habló también de decenas de edificios residenciales, negocios e infraestructuras destruidas y dañadas en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk.
La UE desembolsa otros 3.470 millones del préstamo a Ucrania para drones, misiles y aviones de combate
La Comisión Europea ha transferido este jueves otros 3.470 millones de euros a Ucrania para financiar la adquisición de drones, misiles, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate, un nuevo desembolso con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones de euros aprobado para apoyar al país frente a la invasión rusa y responder a sus "necesidades militares urgentes".
Francia condena la violación del espacio aéreo de Polonia durante los ataques rusos contra Ucrania
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado este jueves la violación del espacio aéreo de Polonia durante la nueva oleada de ataques rusos contra el oeste de Ucrania. En todo caso, incide en que el apoyo a Ucrania y a los aliados "no flaqueará". "Se trata de nuestra seguridad colectiva", ha subrayado.
Polonia ha denunciado este jueves que un proyectil ruso, probablemente un misil, violó el espacio aéreo de Polonia y ha caído en territorio polaco, en el marco de un ataque "masivo" de Moscú contra Ucrania, una ofensiva que ha dejado al menos ocho muertos.
Ucrania reivindica un ataque contra un almacén de Wildberries, el Amazon ruso, en la ciudad de Penza
Las autoridades de Ucrania han reivindicado este jueves un ataque contra un almacén de Wildberries, el mayor minorista online de Rusia, similar al Amazon estadounidense, en la ciudad de Penza, en la región homónima, en un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas.
El gobernador de la zona, Oleg Melnichenko, ha indicado que al menos una persona ha resultado herida y ha forzado la evacuación de unos 200 trabajadores del almacén tras registrarse un fuerte incendio, según informaciones de la agencia de noticias TASS.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a la compañía de hacer negocios y comerciar con bienes en apoyo a la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace más de cuatro años, si bien el Kremlin ha negado estas acusaciones.
Francia condena la violación del espacio aéreo de Polonia durante los ataques rusos contra Ucrania
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado este jueves la violación del espacio aéreo de Polonia durante la nueva oleada de ataques rusos contra el oeste de Ucrania.
En todo caso, incide en que el apoyo a Ucrania y a los aliados "no flaqueará". "Se trata de nuestra seguridad colectiva", ha subrayado. Polonia ha denunciado este jueves que un proyectil ruso, probablemente un misil, violó el espacio aéreo de Polonia y ha caído en territorio polaco, en el marco de un ataque "masivo" de Moscú contra Ucrania, una ofensiva que ha dejado al menos ocho muertos.
Francia ordena la expulsión de la comentarista prorrusa Xenia Fedorova, exdirectora de RT
Francia ordena la expulsión de la comentarista prorrusa Xenia Fedorova, exdirectora de RT, por Leticia Fuentes.
Zelenski advierte a sus socios de que no pueden dejar solo a Ucrania tras los últimos ataques mortales rusos
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a lamentar este jueves la falta de proyectiles suficientes en las defensas aéreas para repeler los ataques rusos, el último de los cuales ha matado a trece personas durante la pasada noche, y ha conminado a sus socios a tomar cartas en el asunto, ya que, según ha subrayado, todos ellos "saben cómo y con qué ayudar".
A pesar de todo, el presidente ucraniano ha puesto de relieve la capacidad del Ejército ucraniano para sobreponerse a esta "escasez crítica" de armamento y haber sido capaz de lograr "cosas verdaderamente increíbles" en la defensa del país.
Al menos ocho personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas en los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia durante la pasada noche sobre varias zonas de Ucrania, entre ellas la provincia de Dnipropetrovsk, en la que se encuentra la ciudad de Krivói Rog, de la que es oriundo Zelenski.
Rusia afirma haber tomado cuatro localidades ucranianas en la última jornada
El Ejército ruso tomó cuatro localidades ucranianas durante las últimas 24 horas, una en la anexionada región de Donetsk, y otras tres en las regiones de Járkov y Sumi, en las que Rusia busca crear una franja de seguridad, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.
A pesar de que Kiev ha aumentado sus ataques aéreos contra la retaguardia rusa con drones y misiles, las tropas rusas avanzan en las últimas semanas por tierra, aunque lentamente. Precisamente el lento avance de la situación del frente ante la falta de soldados y el alto número de bajas ha reavivado los rumores de una segunda movilización en Rusia, algo que el Kremlin ha negado categóricamente.
Un ataque de Rusia con drones y misiles contra varias ciudades de Ucrania deja al menos 13 muertos
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