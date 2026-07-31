Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Rusia confirma ataque a objetivos militares en Kiev, Leópolis y otras regiones de Ucrania

El Ejército ruso lanzó este jueves un ataque masivo contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos las ciudades de Kiev y Leópolis y otras regiones del país, según confirmó el Ministerio de Defensa. "Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo, terrestre y marítimo, así como drones, contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y las regiones de Ivano-Frankivsk, Rivne y Dinpropetrovsk", señaló el mando castrense ruso en un comunicado publicado en la red de mensajería rusa MAX.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania un ataque masivo en el que empleó más de 70 misiles y unos 280 drones, y que dejó un balance de 8 muertos.

El mandatario ucreaniano habló también de decenas de edificios residenciales, negocios e infraestructuras destruidas y dañadas en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk.