Regulación tecnológica
La Unión Europea obligará a OpenAI y Roblox a moderar el contenido nocivo y mitigar sus riesgos para los usuarios
A partir de agosto, Bruselas intensificará la regulación de ambas plataformas tras haber superado los 45 millones de usuarios mensuales y las forzará a ser más transparentes bajo amenaza de multas millonarias
La creadora de ChatGPT, OpenAI, y la empresa de videojuegos Roblox estarán sujetas a un control más estricto por parte de la Unión Europea.
Según adelanta Bloomberg, ambas compañías estadounidenses pasarán a ser designadas a partir de agosto como "plataformas en línea de gran tamaño" bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la categoría con la que la Comisión Europea regula a aquellas que superan el umbral de 45 millones de usuarios mensuales en el bloque.
Tras rebasar esa cifra, OpenAI y Roblox estarán obligadas a cumplir con requisitos de supervisión más rigurosos: presentar informes de transparencia, detallar sus planes de mitigación de riesgos, adoptar medidas de moderación de contenidos y abonar una tasa anual a Bruselas.
Una vez la Comisión las designe como "plataformas en línea de gran tamaño", ambas tendrán cuatro meses para acatar con la ley digital europea, que también exige tomar medidas drásticas contra los contenidos ilegales y nocivos que habitan en esos espacios. Si incumplen se expondrán a multas de hasta el 6% de su facturación global anual, lo que equivaldría a sanciones millonarias.
De esta manera, las creadoras del popular chatbot de IA y del videojuego para niños se unirán a otras grandes plataformas ya afectadas por la regulación europea como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Google Search, Wikipedia, X, Amazon Store, AliExpress, Apple App Store o Snapchat, entre otras.
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