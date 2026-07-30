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Suben a 30 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 en el sudoeste de Japón

El principal portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, afirmó que "la Policía, los Bomberos y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate"

Estragos causados por el terremoto registrado en el suroeste de Japón

Estragos causados por el terremoto registrado en el suroeste de Japón / Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

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EFE

Tokio
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Al menos una treintena de personas han muerto por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón, según el último balance de víctimas revelado este jueves por la primera ministra del archipiélago, Sanae Takaichi.

"Se ha confirmado que 30 personas fallecieron por el terremoto", dijo la mandataria ante los medios de comunicación, sin precisar si los equipos de rescate continúan buscando a atrapados bajo los escombros de varios edificios.

El principal portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, afirmó en una rueda de prensa horas antes que "la Policía, los Bomberos y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate" en unas labores que se han convertido "cada vez más" en "una carrera contra el tiempo".

Asimismo, Kihara confirmó que en el centro comercial operado por Aeon Mall (Kashima) que registró una explosión instantes después del seísmo se contabilizaron cinco fallecimientos, al igual que en la fábrica papelera Nippon Paper Industries (Yatsushiro), donde el terremoto derribó una gran chimenea.

En las operaciones de rescate en el centro comercial de Kashima hay 370 efectivos de Bomberos, 190 de la Policía y 170 del Ejército, mientras que en la fábrica de Yatsushiro cuentan con 280 bomberos, 70 policías y 30 militares.

El terremoto se registró a las 16:27 hora local (07:27 GMT) del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, causando importantes daños materiales, que incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto.

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Desde entonces, se registraron centenares de réplicas, incluido un seísmo de magnitud 5,8 en la noche del miércoles, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

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