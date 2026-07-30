Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado en la noche de este miércoles una nueva andanada de ataques aéreos contra Irán en represalia, según ha defendido, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo. "Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar ataques contra Irán hoy a las 20.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos (las 2.00 horas en la España peninsular)", ha anunciado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un breve mensaje publicado en redes. A renglón seguido, la fuerza castrense ha justificado estos ataques reivindicándolos como una "contundente respuesta" a "los intentos de ataque perpetrados ayer por Irán contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo".

La ofensiva La ofensiva se produjo un día después de que fuerzas de la IRGC lanzaran varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el mando militar estadounidense. Más de 50.000 soldados de Estados Unidos permanecen desplegados en la región, según el CENTCOM. Horas antes del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado que responderían con fuerza a los ataques sorpresivos de Irán en Jordania durante la noche del martes.

EEUU golpea decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní en nueva ofensiva El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó este miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán, al impactar decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Los bombardeos alcanzaron objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, detallaron las fuerzas armadas en su cuenta oficial de X. Según el CENTCOM, los ataques tuvieron como objetivo reducir las amenazas de Irán y sus grupos aliados contra las fuerzas estadounidenses, la navegación comercial y los países vecinos del Golfo. El Comando no informó de momento sobre víctimas o daños específicos causados por los bombardeos.

Mario Saavedra El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un "coronel" de Hamás, por Mario Saavedra.

Somalia condena la entrada de miles de colonos israelíes en la mezquita de Al Aqsa El Gobierno de Somalia condenó este miércoles la reciente entrada de un ministro israelí, acompañado por más de 3.200 colonos y fuerzas de seguridad hebreas, en el complejo de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupado. El Ministerio somalí de Asuntos Exteriores condenó "en los términos más firmes" la irrupción de los "extremistas" y la calificó como una "profanación" de uno de los lugares "más sagrados del islam", según un comunicado. Como Estado miembro de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), Somalia reafirmó su compromiso con la protección del pueblo palestino y con la defensa del "estatus histórico y legal" de los "lugares santos religiosos" en Jerusalén. El país africano pidió a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopten medidas para impedir este tipo de "provocaciones" y garantizar la "rendición de cuentas".

Al menos 20 muertos en bombardeos de EEUU y Arabia Saudí contra instalaciones de milicias proiraníes en Irak Al menos 20 personas han muerto y 32 han resultado heridas la madrugada de este miércoles en el marco de los ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses y saudíes contra varias instalaciones de las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak.

Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a EEUU a pesar de las amenazas de su alcalde El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas vertidas recientemente por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, que contempló abiertamente arrestar al mandatario israelí, contra el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) a pesar de que su administración no cuenta con la potestad para ejecutar ducha orden.

La presidencia iraquí condena el ataque de Arabia Saudí y EEUU por violar la soberanía del país La presidencia de Irak consideró el ataque conjunto de Estados Unidos y Arabia Saudí lanzado este miércoles contra milicias iraquíes proiraníes en su territorio, con un saldo de 20 muertos y 32 heridos, de "flagrante violación de la soberanía" del país. En un comunicado, la presidencia condenó el bombardeo que tuvo como objetivo posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en varias zonas de Irak, lo que provocó la muerte de al menos 20 miembros del grupo y 32 heridos, y lo consideró "inaceptable" y un "ataque contra sus instituciones oficiales de seguridad".

La televisión estatal iraní informa de ataques estadounidenses contra el noroeste del país La televisión estatal iraní informa de ataques estadounidenses contra el noroeste del país.