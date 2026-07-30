Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

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Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Dentro de dos semanas
La visita de este martes de Zelenski se constituye como la tercera que realiza al Despacho Oval desde el tirante encuentro que mantuvieron él y Trump a finales de febrero de 2025. "Nuestras relaciones son mucho mejores y más constructivas. Ya no son tan emocionales como antes y creo que es bueno que hayan mejorado", sostuvo el propio jefe del Ejecutivo ucraniano tras la reunión. Sobre este último viaje a Washington, Zelenski considera que ha debido servir como antesala de una próxima visita de los enviados especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, que si bien han estado en contacto con las partes rusa y ucraniana, han centrado sus principales esfuerzos en la crisis de Irán. Así, el mandatario ucraniano adelantó que la visita podría darse en dos semanas, concretando de ese modo un poco más la fecha de un encuentro que se viene barruntando desde hace tiempo y que sería el primero que se celebra en Kiev al que asisten Witkoff y Kushner, después de varias reuniones en el Kremlin.
Trump tras su reunión con Zelenski: "Me gustaría que pusiera fin a la guerra"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este miércoles, al calor de la reunión mantenida en la víspera con su par en Ucrania, Volodimir Zelenski, que le gustaría que "pusiera fin a la guerra" con Rusia. "Me gustaría que pusiera fin a la guerra", ha remarcado el mandatario en declaraciones a los medios tras insistir en que su reunión con Zelenski "fue bien". En esa línea, tras jactarse de llevarse "bien" tanto con Zelenski como con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que "no es aceptable" que sea "habitual" que mueran "miles de personas" por causa de este conflicto. "25.000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual. Y no es aceptable. Así que le dije (a Zelenski): Simplemente, pon fin a la guerra", ha aseverado el magnate republicano.
Seis muertos, entre ellos dos niñas, en un ataque con misil balístico ruso contra Ucrania
Seis personas, entre ellas dos niñas de 5 y 12 años, murieron en un ataque nocturno ruso con un misil balístico en Krivói Rog, en el centro de Ucrania, informaron este jueves las autoridades locales. "En una aldea en las afueras de Krivói Rog, un misil balístico Iskander-M, lanzado desde (la ciudad rusa de) Vorónezh, impactó directamente en una vivienda particular donde vivía una familia numerosa, lo que mató a dos niñas de 5 y 12 años, así como a cuatro adultos", aseguró en Telegram el jefe de la administración militar municipal, Oleksandr Vilkul.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otras dos localidades en Sumi y Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Sumi, en el noreste del país, y en Donestk, en el este, a medida que Moscú registra avances territoriales en el país europeo al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.
Francia ordena que comentarista rusa de televisión abandone el país
Francia ordenó la expulsión de la comentarista rusa de televisión Xenia Fedorova, a quien las autoridades consideran una "propagandista" próxima al presidente ruso, Vladimir Putin, indicó este miércoles a AFP el ministerio del Interior. Fedorova, de 45 años, es la exdirectora de la rama francesa del canal estatal ruso RT, prohibido en Francia tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Actualmente ejerce de comentarista en los medios del multimillonario conservador francés Vincent Bolloré. Según el diario 'Libération', que desveló la orden de expulsión a menos de un año de la elección presidencial francesa, las autoridades consideran que su presencia en el territorio constituye "una amenaza particularmente grave y actual para el orden público".
Condenan a 12 años de cárcel a una periodista rusa por enviar dinero a Ucrania
La justicia rusa ha condenado a 12 años de cárcel a la periodista rusa Daria Shipachova por enviar dinero a Ucrania, lo que le valió una acusación de alta traición, según informó el portal independiente ruso 'Mediazona'. Además, según el medio, la corte le impuso una multa de 300.000 rublos (cerca de 3.800 dólares). El Tribunal Urbano de Moscú celebró el juicio con gran celeridad, en apenas hora y media, ya que la periodista admitió su culpabilidad y aceptó colaborar con las autoridades.
Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un paquete de emergencia con misiles Patriot para defender la infraestructura energética ucraniana ante la previsible ola de ataques que Rusia lanzará durante el próximo invierno. La petición del líder ucraniano se produjo este martes durante la reunión a puerta cerrada que ambos mantuvieron el Despacho Oval, tal y como ha confirmado el propio Zelenski en una entrevista que publica este miércoles el portal Axios.
China y Rusia concluyen una patrulla naval conjunta en el Pacífico occidental
Una formación naval conjunta de China y Rusia llegó este miércoles a Vladivostok, en el extremo oriental ruso, tras completar una patrulla marítima que comenzó el pasado 13 de julio en Qingdao (este de China) y que recorrió aguas del Pacífico occidental, el mar de Ojotsk y el mar de Japón, informó la agencia estatal china Xinhua. La flotilla estuvo integrada por los destructores lanzamisiles chinos `'Kaifeng' y 'Anshan', el buque de abastecimiento 'Kekexilihu' y la corbeta rusa 'Rezkiy', precisó la agencia.
Ucrania ataca una refinería rusa en la región de Perm
Ucrania atacó este miércoles una refinería en la región rusa de Perm, según las autoridades locales y medios independientes rusos. "Hoy una de las empresas industriales de la región de Perm fue objeto de un ataque de drones enemigos. Varios drones fueron derribados en sus inmediaciones por las fuerzas del Ministerio de Defensa y los grupos móviles antiaéreos", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Dmitri Manojin, sin ofrecer detalles del objetivo atacado. Añadió que no se reportaron víctimas tras el incidente y señaló que en el lugar de los hechos operan los servicios de emergencias.
Polonia advierte sobre la nueva ley rusa que justifica intervenciones en otros países
El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, advirtió este miércoles sobre la nueva ley rusa que justifica intervenciones del Ejército fuera del país para defender los derechos culturales y lingüísticos de ciudadanos rusos en otros territorios y alertó de que puede acarrear una "intensificación progresiva" de las provocaciones de Moscú.
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