Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato BarcelonaMetro de BarcelonaAtropello Rambla CatalunyaEclipse solarSpider-manJoan LaportaIncendiosViviendaFútbolCatalunyaBegoña GómezViviendaDiomande
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo | Última hora

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Netanyahu llega a Estados Unidos para reunirse con Trump

Netanyahu llega a Estados Unidos para reunirse con Trump

Otras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Netanyahu habla con Rubio sobre desmantelar la Corte Penal Internacional antes de su inminente viaje a EEUU
  2. Al menos un muerto y 16 heridos en Berlín por un atropello múltiple en la marcha del Día del Orgullo LGTBI
  3. Animo a los turistas a que consideren otro destino': el fuego no da tregua y vacía el suroeste de Francia con 220.000 evacuados
  4. Guerra de Irán, en directo. Última hora
  5. ¿Hacia una guerra a gran escala? Irán prepara una respuesta 'inédita' a los ataques de EEUU
  6. Una hora de piscina solo para mujeres musulmanas aviva la tormenta política en Italia
  7. Cuba reconoce oficialmente su desastre demográfico en medio de nuevas presiones de EEUU y cortes de energía
  8. El Mundial de fútbol conquistado por España tiene otro ganador: la vigilancia social

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo | Netanyahu defiende como un "muro de granito" la alianza con Trump

Directo | Netanyahu defiende como un "muro de granito" la alianza con Trump

Muere un turista neerlandés durante un paseo en una barca en las cataratas del Iguazú

Muere un turista neerlandés durante un paseo en una barca en las cataratas del Iguazú

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú 26 años después de que su padre huyera en plena revuelta popular

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú 26 años después de que su padre huyera en plena revuelta popular

Keiko Fujimori toma posesión como presidenta de Perú

Inversión pública y tecnología: así ha reducido China sus incendios un 72% en dos décadas

Inversión pública y tecnología: así ha reducido China sus incendios un 72% en dos décadas

Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán: "estamos en un momento crítico"

Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán: "estamos en un momento crítico"

Zelenski y Trump acuerdan reforzar la defensa antiaérea de Ucrania ante los ataques de Rusia

Zelenski y Trump acuerdan reforzar la defensa antiaérea de Ucrania ante los ataques de Rusia