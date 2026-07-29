Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump asegura que su encuentro con Netanyahu y Zelenski ha ido "muy bien" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que los encuentros que ha mantenido este martes con su par en Ucrania, Volodimir Zelenski, así como con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington, han ido "muy bien", tras lo cual ha apuntado que en ellos han sido tratados "muchos temas". "El primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, junto conmigo y con representantes, tuvimos una reunión muy satisfactoria", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha agregado que "como es lógico, han sido tratados muchos temas importantes". Sin dar más detalles al respecto, algo que ha ido en sintonía con la postura del conjunto de la Administración estadounidense que previamente se había limitado a publicar, a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que la reunión, junto con la de Zelenski, ha sido "positiva y productiva". Más extensas han sido las palabras que Netanyahu ha pronunciado sobre ese mismo encuentro que ha calificado de "excelente" al, ha aseverado, haber mantenido "una de las mejores conversaciones" con un mandatario estadounidense.

Netanyahu defiende como un "muro de granito" la alianza con Trump El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este martes la solidez de la relación entre Israel y Estados Unidos y aseguró que la alianza entre ambos países permanece firme, pese a quienes intentan encontrar divisiones entre sus Gobiernos. "Siempre me disgusta decepcionar a nuestros críticos que intentan encontrar fisuras en nuestra alianza. Y lo que encuentran hoy es un muro de granito", afirmó Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, encuentro que calificó como "una de las mejores reuniones que hemos tenido". Netanyahu aseguró además que ambos países comparten el objetivo de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. "Tenemos un compromiso común. No queremos que este régimen fanático de Teherán tenga armas nucleares", afirmó. "Tenemos un objetivo común, y lo lograremos", añadió.

Los hutíes afirman haber obligado a dar la vuelta a un petrolero saudí tras lanzar misiles Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este martes haber obligado a dar la vuelta al petrolero saudí NCC Ghazal, contra el que lanzaron una andanada de misiles balísticos mientras navegaba por el mar Rojo, en el marco del bloqueo marítimo que han impuesto los insurgentes contra Arabia Saudí. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií, aliado de Irán, efectuó "una operación militar que tuvo como objetivo el buque petrolero saudí NCC Ghazal", al que acusó de "infringir el embargo marítimo impuesto sobre el enemigo saudí".

Baréin condena 14 acusados de pertenecer a "grupos terroristas" en medio de guerra de Irán El Tribunal Penal Superior de Baréin condenó este martes a cadena perpetua a ocho personas y a 15 años de prisión a otras seis tras ser encontradas culpables de "pertenecer a grupos terroristas", en medio de una oleada de sentencias contra supuestos simpatizantes de Irán durante la guerra en el golfo Pérsico. La Fiscalía bareiní dijo en un comunicado que el tribunal también les impuso multas de hasta 100.000 dinares (unos 265.500 dólares) y que sus fondos y bienes fueron incautados.

España condena la ejecución de dos manifestantes en Irán y urge acabar con la pena capital España ha condenado "con toda la firmeza" la ejecución de dos jóvenes manifestantes en Irán -Abolfazl Sepahi-Badejani y Amirhossein Safari Hosseinabadi- y ha urgido a acabar con la pena de muerte, una pena "cruel, inhumana y degradante que atenta contra el derecho primordial a la vida y la dignidad humana". A través de un comunicado de Exteriores, el Gobierno traslada su "sentido pésame" a las familias de las víctimas, ejecutadas este martes en Isfahán, centro de Irán, en el marco de "la brutal represión" derivada de las manifestaciones de la plaza Alikhani, del pasado enero.

La ONU alerta de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania pese a alto el fuego La ONU alertó este martes de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania a pesar del alto el fuego en Gaza y reclamó medidas para aplicar plenamente el plan de paz para el enclave. "La situación en Cisjordania se está deteriorando rápidamente. Esto está agravando las condiciones, ya de por sí alarmantes, en el resto de Palestina, y cada vez es más probable que se produzca una escalada más amplia", declaró el coordinador especial adjunto de la ONU para la paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov.

Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio hace cinco meses de la guerra contra Irán. El encuentro, el octavo entre Trump y Netanyahu desde que el presidente estadounidense regresó al poder, en enero de 2025, está cerrado a la prensa y se produce antes de que los dos líderes asistan a los funerales en Washington del senador republicano Lindsey Graham, ferviente simpatizante de la causa israelí.

Israel asegura EEUU está deteniendo sus "muchas ganas" de atacar Irán por las posibles represalias a la región El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que están con "muchas ganas" de atacar Irán, pero que Estados Unidos está deteniendo cualquier tipo de ofensiva ante el temor de represalias a los países de la región. "Tenemos muchas ganas de atacar objetivos energéticos iraníes. Estados Unidos no lo aprueba por el momento debido a la preocupación de que Irán ataque a los países vecinos, lo que provocaría una crisis mundial del petróleo", ha manifestado el ministro de Defensa, en una entrevista para la cadena israelí Channel 14.

EEUU y los Emiratos desarrollarán en conjunto aplicaciones de IA para tareas militares Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) crearán el primer grupo bilateral de trabajo para "acelerar el desarrollo" de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar, anunció este martes el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom). El proyecto, denominado 'Task Force Talon Synapse', se enfocará en integrar aplicaciones de IA para "el apoyo de inteligencia, la protección de infraestructura crítica y el monitoreo del entorno de seguridad regional", indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.