Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Trump asegura que su encuentro con Netanyahu y Zelenski ha ido "muy bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que los encuentros que ha mantenido este martes con su par en Ucrania, Volodimir Zelenski, así como con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington, han ido "muy bien", tras lo cual ha apuntado que en ellos han sido tratados "muchos temas".Ha sido escueto sobre los encuentros. Zelenski ha destacado que ambos han hablado de "las licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar", además de la importancia de "revitalizar la diplomacia" en medio de las negociaciones que se encuentran suspensas con Rusia. "Queremos poner fin a esta guerra. Lo quiere Trump, lo quieren los europeos, pero Putin no quiere", ha indicado poco después el mandatario ucraniano en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha abogado por que se detenga la guerra en aras de "negociar un alto el fuego durante un tiempo y dar la oportunidad a los diplomáticos de negociar".