Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

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EFE

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Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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