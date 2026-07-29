Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

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Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump asegura que su encuentro con Netanyahu y Zelenski ha ido "muy bien"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que los encuentros que ha mantenido este martes con su par en Ucrania, Volodimir Zelenski, así como con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington, han ido "muy bien", tras lo cual ha apuntado que en ellos han sido tratados "muchos temas".Ha sido escueto sobre los encuentros. Zelenski ha destacado que ambos han hablado de "las licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar", además de la importancia de "revitalizar la diplomacia" en medio de las negociaciones que se encuentran suspensas con Rusia. "Queremos poner fin a esta guerra. Lo quiere Trump, lo quieren los europeos, pero Putin no quiere", ha indicado poco después el mandatario ucraniano en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha abogado por que se detenga la guerra en aras de "negociar un alto el fuego durante un tiempo y dar la oportunidad a los diplomáticos de negociar".
El Senado de EEUU avanza en nuevas sanciones contra Rusia con Zelenski presente
El Senado de Estados Unidos dio este martes un importante paso para avanzar hacia la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia, al votar a favor de continuar la tramitación de un proyecto de ley respaldado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se encontraba en el Capitolio durante la votación. La iniciativa recibió 86 votos a favor y 12 en contra en una votación que permite que el proyecto continúe su recorrido legislativo, pero que todavía no supone la aprobación definitiva de las sanciones. La sesión tuvo lugar después de que los senadores rindieran homenaje al fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del proyecto, y poco después de una reunión a puerta cerrada con Zelenski. Durante su visita al Senado, Zelenski insistió además en las necesidades militares de Ucrania y, en particular, en el fortalecimiento de sus sistemas de defensa aérea.
Zelenski y Trump hablan de "revitalizar la diplomacia" en medio de las conversaciones suspensas con Rusia
Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, han mantenido este martes en el Despacho Oval una "buena reunión" que ha servido, entre otros asuntos, para profundizar en la necesidad de apostar por la diplomacia para poner fin a la guerra, en un momento en el que las conversaciones con Rusia siguen suspensas.
"El presidente y yo discutimos las licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar. También hablamos sobre diplomacia, es importante que el proceso diplomático se revitalice", ha informado Zelenski tras la cita en la Casa Blanca.
Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos asistan al funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.
La Casa Blanca informó a la prensa de que el encuentro, que se desarrolla a puerta cerrada, comenzó a las 9.47 hora de Washington (13.47 GMT).
La mafia busca armas sofisticadas en el mercado negro de la guerra ucraniana, avisa fiscal
La mafia siciliana busca armas sofisticadas como drones en el mercado negro creado a la sombra de la guerra ruso-ucraniana, según ha advertido este martes el fiscal de Palermo (sur), Maurizio de Lucia, revelando los intentos de la 'Cosa Nostra' por reorganizarse.
El fiscal ha comparecido ante la Comisión Nacional Antimafia del Parlamento italiano para ilustrar la situación actual de la 'Cosa Nostra' en las tres provincias sicilianas bajo su responsabilidad, Palermo, Agrigento y Trapani.
UE convoca a diplomático ruso por derribo de drones en Rumanía y ataque a consulado letón
La Unión Europea convocó este martes al encargado de negocios de Rusia ante la UE para protestar por la violación del espacio aéreo de Rumanía por parte de drones rusos y el ataque contra un consulado de Letonia en Ucrania.
"Hoy hemos convocado al encargado de negocios ruso ante la UE y, como parte de nuestra respuesta al sobrevuelo de drones rusos por el espacio aéreo rumano y a la destrucción de un consulado (de Letonia en Ucrania), hemos expresado nuestra firme condena por la violación intencionada del espacio aéreo de Rumanía", indicó durante una rueda de prensa de la Comisión Europea el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni.
Rusia se hace con el control de otra localidad de Donetsk, en el este de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes que sus tropas se han hecho con el control de la localidad de Krasni Kut, en la provincia de Donetsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que gracias a las "acciones decisivas de las unidades del grupo Centro de las Fuerzas Armadas", "se ha logrado liberar la citada ciudad de la República Popular de Donetsk". Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.
Casi 100.000 hectáreas de terreno arden en regiones siberianas, según las autoridades
Casi 100.000 hectáreas de terreno arden en las regiones siberianas de Krasnoyarsk, Yámalo-Nenets e Irkutsk, según informaron este martes las autoridades rusas. En el caso de Krasnoyarsk, más de 3.000 kilómetros al este de Moscú, la superficie afectada por el fuego asciende a 84.356 hectáreas en un total de 73 incendios. Los focos se encuentran en el norte de esa región, donde unas mil personas participan en las labores de extinción. Por el momento, el fuego no amenaza a ninguna población de la zona. Según datos del Ministerio para Situaciones de Emergencia, las tierras arrasadas por el fuego este año en Krasnoyarsk -casi 600.000 hectáreas- supera en diez veces las cifras registradas en 2025.
Dos detenidos en Polonia por agresión a una pareja ucraniana tras el aumento de los delitos de odio
La policía de Breslavia (oeste de Polonia) ha detenido a dos de tres individuos acusados de participar en una violenta paliza contra una joven pareja ucraniana, un incidente que ha despertado las alarmas sobre el aumento de la hostilidad contra esta comunidad en Polonia. Según declaró este martes a la agencia Pap el portavoz de la Fiscalía del Distrito de Breslavia, el fiscal Jakub Dłubacz, uno de ellos ya ha sido interrogado, mientras que otro permanece en arresto tras ser detenido cuando intentaba abandonar el país, y un tercero es buscado por las autoridades. Los detenidos, de 27 y 45 años, tienen antecedentes penales y vínculos con el entorno de las luchas profesionales MMA y el boxeo. l suceso, que fue registrado por cámaras de vigilancia el domingo pasado, se originó tras una discusión iniciada en la fila de una tienda.
Cerca de 20 heridos en un ataque del Ejército de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod
Cerca de 20 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en un ataque con drones perpetrado este martes por el Ejército de Ucrania contra un autobús de pasajeros que circulaba por la ciudad de Shebekino, en la región rusa de Bélgorod, según han informado las autoridades del país. El gobernador de la zona, Alexander Shuvaev, ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que un total de 19 civiles han resultado heridos, si bien ha descartado de momento la presencia de víctimas mortales.
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