Muere un turista neerlandés durante un paseo en una barca en las cataratas del Iguazú

Un turista neerlandés murió este martes y otras dos personas resultaron heridas luego de que se volcara una embarcación que realizaba un recorrido turístico por las cataratas del Iguazú, al sur de Brasil, informaron fuentes oficiales.

El accidente ocurrió al final de la mañana durante un recorrido turístico privado en el Parque Nacional de Iguazú en el que participaban seis turistas neerlandeses, todos de la misma familia, además el piloto y el copiloto, según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

De acuerdo con las autoridades, el rescate y la asistencia a los ocupantes fueron realizados "de forma inmediata", pero uno de los turistas falleció pese a los esfuerzos de los socorristas.

Dos turistas fueron trasladados a un hospital de Foz do Iguaçu: un hombre de 49 años, que permanece estable y en observación, y su esposa, de 48 años, que sufrió una fractura en un pie.

El yerno de ambos también fue llevado para una evaluación médica, pero no requirió atención inmediata por encontrarse en buen estado.

El ICMBio anunció la suspensión de las actividades del programa turístico Macuco Safari durante tres días, a partir de este miércoles, y dijo que la documentación de la concesionaria Ilha do Sol está en regla.

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Las causas del accidente son investigadas por las autoridades competentes.