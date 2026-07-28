La mayor universidad pública de México investiga el uso de IA para hacer trampas en los exámenes de acceso

Decenas de profesores y estudiantes se han manifestado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más importante del país, para exigir un examen presencial para acceder a las carreras, después de que el rectorado suspendiera temporalmente el proceso de inscripciones tras detectar presuntas trampas en las pruebas de ingreso.

Al grito de 'Estudiantes sí, tramposos no' o 'No al fraude', los manifestantes marcharon sobre la Torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad de México, para reclamar transparencia en el proceso y una repetición del mismo, ante la sospecha de irregularidades en la prueba de acceso para el ciclo escolar 2026-2027. Por primera vez, la universidad había decidido realizar 'on line' el examen de admisión a licenciaturas para modernizar el proceso de selección y facilitar el acceso de participación a los aspirantes.

Aumentos "inusuales" de notas

La polémica surgió después de que se publicaran los resultados de este examen, que fueron cuestionados por muchos estudiantes al considerar que se produjeron incrementos "inusuales" en las calificaciones mínimas para entrar a algunas carreras de alta demanda, como la de Medicina. Pero también circularon testimonios de presuntas trampas en la prueba, la primera que se realiza en línea, como la existencia de calificaciones perfectas sin ningún fallo o el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Los estudiantes afectados sostienen que la distribución de aciertos muestra "anomalías" que "no serían matemáticamente posibles", lo que evidenciaría presuntas "trampas" por parte de algunos aspirantes. Ante este panorama, la UNAM decidió suspender temporalmente los trámites de entrega documental y las inscripciones para los grados universitarios hasta que una comisión técnica revise el desarrollo del concurso de selección.

Una comisión revisará el proceso

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la legislación universitaria", argumentan las autoridades universitarias, que encargaron a una comisión técnica la revisión del procedimiento del examen y los resultados.

"No podemos permitir que el acceso a la universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior", señaló en un comunicado Leonardo Lomelí, rector de la UNAM.

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Al ser cuestionada por esta polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es "importante que se resuelva pronto" para poder "dar certidumbre" a los estudiantes.