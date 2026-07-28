Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel y Líbano celebrarán en Roma nueva ronda de conversaciones para implementar acuerdo Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio y desarrollar los mecanismos previstos para consolidar la retirada israelí, el despliegue del Ejército libanés y la estabilidad en la frontera entre ambos países. "Estamos entrando en estas conversaciones con un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur de Líbano y la productiva reunión del presidente Aoun con el presidente Trump la semana pasada", señaló el Departamento de Estado. De acuerdo con la misma fuente, conversaciones técnicas en Roma buscarán perfeccionar el modelo de las zonas piloto para extenderlo de manera gradual, en un contexto marcado por las tensiones regionales y los esfuerzos para consolidar la seguridad en la frontera entre Israel y Líbano. El departamento agregó que estas zonas representan una oportunidad para restaurar la autoridad del Estado libanés mediante el desarme verificable de organizaciones terroristas y generar confianza para avanzar hacia nuevas fases del proceso.

Netanyahu llega a Washington tras la petición de Mamdani de arrestarlo en EEUU El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó este lunes a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI), y tras atravesar en su viaje varios estados signatarios del tratado de Roma. Durante el trayecto hacia Washington, la aeronave que trasladó a Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá, cuatro Estados firmantes del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, según datos de diversos radares de seguimiento aéreo. Desde que la CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el primer ministro israelí ha evitado en algunos viajes el espacio aéreo de países que reconocen la jurisdicción del tribunal, como España e Irlanda.

Trump admite que tiene "pequeñas diferencias" con Netanyahu sobre la guerra de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes que mantiene "pequeñas diferencias" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones. Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington. "Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca", declaró.

Trump afirma que no cree que Rusia esté ayudando a Irán en la guerra: "Preguntaré a Putin" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado este lunes credibilidad a las acusaciones vertidas hace días por Ucrania, que asegura que Rusia está facilitando a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico en el marco de la guerra en Oriente Próximo, y ha señalado que preguntará a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al respecto. "Bueno, ya veremos si eso es cierto. Se lo preguntaré a Putin. Ya lo averiguaremos. No ha tenido mucho impacto porque les hemos dado una buena paliza", ha respondido en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial.

El Ejército de EEUU impide el paso a 17 buques en el golfo de Omán El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes que sus fuerzas han redirigido o interceptado hasta el momento 17 buques comerciales que intentaban eludir el bloqueo naval impuesto contra Irán en el golfo de Omán. El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha indicado en un breve mensaje en sus redes sociales que ha "desviado" 17 buques comerciales, al tiempo que ha abordado otros dos e "inutilizado" dos embarcaciones "para garantizar" ese cerco marítimo decretado por la Administración de Donald Trump.

Aoun denuncia ante el jefe de DDHH de la ONU la demolición de viviendas en el sur por parte de Israel El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este lunes ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, la "continua" destrucción y demolición de viviendas por parte de Israel en el sur del país, lo que constituye "una violación flagrante" de las leyes internacionales. "La continua destrucción de viviendas y el arrasamiento de aldeas en el sur por parte de Israel constituyen una violación directa de los Derechos Humanos y un claro incumplimiento de las leyes y normas internacionales, lo que exige una acción internacional para poner fin a estas prácticas", ha indicado la Presidencia libanesa en un comunicado tras un encuentro entre Aoun y Turk.

Irán niega que haya pedido negociaciones directas con EEUU para el cese de las hostilidades Las autoridades de Irán han negado que hayan pedido negociar con Estados Unidos, recalcando que no hay contactos en marcha y que ahora mismo el país centroasiático está centrado en su defensa en un momento en el que Washington y Teherán han parado la espiral de ataques tras trece noches consecutivas. "Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones directas son falsas", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en una rueda de prensa recogida por la agencia IRNA, en la que ha calificado de "invención" de Estados Unidos este extremo, después de que tanto el presidente, Donald Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insistieran en que Teherán está "rogando" negociar el fin de la guerra.

Los hutíes confirman nuevos ataques con drones sobre la red saudí de suministro y transporte de petróleo El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha confirmado este lunes nuevos ataques de las fuerzas rebeldes yemeníes sobre posiciones y "puntos sensibles" del suministro y transporte de petróleo de Arabia Saudí, en respuesta a la presencia de drones saudíes en espacio aéreo de Yemen. "Hemos atacado con éxito varios objetivos y puntos sensibles del suministro y transporte de petróleo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu", ha declarado el portavoz, aludiendo a esta ciudad ubicada a orillas del mar Rojo.

Irán confirma la pausa de ataques de EE.UU, pero dice que no significa un alto el fuego Irán confirmó este lunes la ausencia de nuevos ataques estadounidenses desde el viernes, después de 13 jornadas consecutivas de bombardeos, aunque afirmó que "no se puede llamar un alto el fuego" a la situación actual, y negó que esté entablando negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto. "Lo que existe actualmente no se puede llamar un alto el fuego. El hecho de que en los últimos días la situación haya sido más tranquila es resultado de la gestión y la estrategia de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, que siempre permanecen vigilantes y atentas", afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.