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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Defensas antiaéreas rusas derriban 182 drones ucranianos en las últimas doce horas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 182 drones ucranianos en las últimas doce horas, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Los aparatos no tripulados enemigos intentaron golpear entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde objetivos en diez regiones, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. El impacto de un dron durante la pasada noche contra un edificio de viviendas en la región sureña de Rostov del Don le costó la vida a cinco personas. Previamente, en su parte matutino, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo durante la madrugada de 276 drones ucranianos de ala fija sobre 16 regiones rusas y Crimea. El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a los países occidentales de recurrir a "métodos terroristas" al no poder derrotar a Rusia en el campo de batalla, por su apoyo a los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa.
Defensas antiaéreas rusas derriban 182 drones ucranianos en las últimas doce horas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 182 drones ucranianos en las últimas doce horas, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los aparatos no tripulados enemigos intentaron golpear entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde objetivos en diez regiones, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.
El impacto de un dron durante la pasada noche contra un edificio de viviendas en la región sureña de Rostov del Don le costó la vida a cinco personas.
El Kremlin condena el ataque ucraniano contra un buque mercante iraní
El Kremlin condenó hoy el ataque ucraniano perpetrado el domingo en el mar Caspio contra un buque mercante iraní que, según Kiev, había sido utilizado para transportar armamento a Rusia.
"Esas acciones son agresivas (...) En otros tiempos, eso habría sido un casus belli", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.
Burnham promete a Zelenski mantener todos los compromisos adquiridos por el Reino Unido
El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, prometió este lunes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski mantener "todos los compromisos" adquiridos por el Reino Unido para apoyar a Kiev ante la invasión rusa.
Burnham reiteró su apoyo "inquebrantable" al pueblo ucraniano al recibir a Zelenski en una base militar de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, donde ambos líderes se reunieron con más de 200 militares ucranianos que participan en el ejercicio Sea Breeze, destinado a reforzar las capacidades de combate y las medidas contra minas en el mar Negro.
Putin ordena aumentar en 27.000 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas
El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó este lunes un incremento en 27.000 hombres del número de efectivos de las Fuerzas Armadas, en medio de los crecientes rumores sobre una nueva movilización de reservistas para combatir en Ucrania.
El aumento incluye a 25.000 militares y 2.000 administrativos. De esta forma, el ejército ruso pasa a tener ahora 2.426.000 hombres, de los que 1.535.000 son soldados propiamente dichos.
El precio del trigo se dispara por la guerra marítima entre Rusia y Ucrania, alerta la ONU
El precio del trigo se ha disparado un 20 % desde comienzos de mes por la intensificación de la guerra marítima entre Rusia y Ucrania, que amenaza también al precio de otros alimentos y de la energía, alertó este lunes la ONU.
Los ataques rusos contra puertos y buques de carga amenazan de nuevo con tensionar el mercado, aseguró hoy ante el Consejo de Seguridad la directora de la división de Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Kayoko Gotoh.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania
Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Dnipropetrovsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado que las localidades tomadas son Toskoye y Kommunarovka gracias a las acciones de las tropas del Grupo Centro y del Grupo Este, que ·siguen con su avance a través de las fuerzas enemigas" y han logrado hacerse con el control de estas zonas.
Rusia denuncia la muerte de 86 civiles en apenas diez días de julio
El número de civiles rusos muertos entre el 15 y el 24 de julio a consecuencia de los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa ascendió a 86 personas, incluyendo a seis menores de edad, según denunció hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
"Entre el 15 y el 24 de julio 495 personas fueron víctimas de los militares ucranianos. De ellas murieron 86, incluyendo a seis menores de edad", aseguró en una rueda de prensa, citada por la agencia rusa RIA Nóvosti.
Ucrania critica a Irán por mostrarse como víctima y señala su complicidad en la "guerra criminal" de Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha señalado al "régimen de Teherán" como "cómplice" de la "guerra criminal" que desde hace más de cuatro años Rusia ha lanzado contra ellos y ha reprochado que pretenda mostrarse como víctima tras el ataque de Kiev sobre un carguero iraní en el mar Caspio.
Ascienden a once los muertos por el ataque ruso la semana pasada sobre un evento armamentístico en Kiev
La Fiscalía General de Ucrania ha confirmado la muerte de una persona más como consecuencia del ataque que las fuerzas rusas lanzaron el viernes pasado contra un evento de la industria armamentística celebrado a las afueras de Kiev, en el que fallecieron otras diez, además de cien heridos, según ese primer balance.
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