Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Defensas antiaéreas rusas derriban 182 drones ucranianos en las últimas doce horas

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 182 drones ucranianos en las últimas doce horas, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los aparatos no tripulados enemigos intentaron golpear entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde objetivos en diez regiones, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El impacto de un dron durante la pasada noche contra un edificio de viviendas en la región sureña de Rostov del Don le costó la vida a cinco personas.