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Sucesos

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

La mujer acababa de dar a luz un niño sano y mantenía en cajas los restos mortales de otros cinco

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería.

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería. / Europa Press/Contacto/Gao Jing - Archivo

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Redacción

Barcelona
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Los cuerpos de cinco bebés fallecidos fueron encontrados en el domicilio de una pareja en Orange, en el departamento francés de Vaucluse, según informaron este martes varias fuentes policiales.

La policía descubrió restos de recién nacidos en la vivienda de una pareja cuya mujer había dado a luz el lunes a un bebé sano. Los investigadores encontraron los cuerpos dentro de varias cajas, según la misma fuente.

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La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias de las muertes y esclarecer los hechos.

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