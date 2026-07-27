La RD del Congo eleva a 1.405 la cifra de muertos y a 3.200 los casos confirmados de ébola

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este lunes a 1.405 el número de muertos y a 3.200 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

La tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 43,9 %, según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 25 de julio.

Además, 773 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización" y 571 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 77,8 %.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

"Las capacidades de vigilancia y atención siguen plenamente movilizadas en las zonas afectadas", señaló el ministerio.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indicó en sus redes sociales la importancia de unos entierros "seguros y dignos" para detener la transmisión de la enfermedad.

Además, alertó de la persistencia de desafíos como la "resistencia" de las comunidades locales, que aún llevan a cabo los entierros antes de la llegada de los equipos de respuesta.

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.