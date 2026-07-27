Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán suspende ataques, Trump da un "margen" al diálogo de paz Irán y Estados Unidos suspendieron el lunes sus ataques y dieron un respiro a la navegación y la industria petrolera en el Golfo, mientras el presidente Donald Trump da "un poco de margen" a la vía diplomática con Teherán, según su representante ante la ONU. Irán anunció la pausa en sus bombardeos de retaliación contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una tercera noche consecutiva sin bombardeos. Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", afirmó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien advirtió que su país sigue "listo" para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región. Los precios del petróleo cayeron el lunes en el mercado asiático a menos de 90 dólares el barril ante la perspectiva de una tregua. Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

La seguridad Interrogado sobre los últimos sucesos acaecidos en Ormuz, siendo un ejemplo de ello la explosión, este mismo domingo, de una mina al paso de un petrolero que, según las autoridades iraníes, "se desvió de la ruta especificada por Irán", Baqaei ha reivindicado a sus connacionales como "guardianes de la seguridad" del estrecho y del golfo Pérsico "durante muchos años". "Hemos garantizado la seguridad de los barcos y buques que atraviesan esta vía navegable estratégica a pesar de estar sometido a las sanciones más severas de las últimas décadas", ha defendido remarcando que, a su juicio, "los incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz no fueron provocados por las acciones de Irán" sino que "es consecuencia directa de la agresión de Estados Unidos e Israel" contra el país.

Compromisos Así, tras sostener que Teherán "cumplió todos sus compromisos para facilitar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz", el portavoz ha afeado que, poco después de la firma del referido memorando, Estados Unidos lanzara "una agresión militar a gran escala contra Irán utilizando como pretexto los incidentes contra la navegación mercante" en ese estratégico paso que, en estos momentos, se encuentra en mínimos históricos por causa del doble bloqueo impuesto por las autoridades estadounidenses e iraníes. "Este memorando de entendimiento no es un documento largo y complicado; se trata de un breve memorando de entendimiento con 14 cláusulas, y el mundo entero esperaba que, al menos esta vez, Estados Unidos cumpliera con sus obligaciones", ha indicado enfatizando que el texto es "inequívoco", "no admite interpretaciones" y, por ende, "lo que hizo Estados Unidos constituye una violación clara y flagrante de diversas disposiciones de este acuerdo" en lo que, ha sostenido, supone una "traición a la diplomacia por tercera vez".

Mediadores "Los mediadores, entre ellos Pakistán y Qatar, están activos e intercambiando mensajes entre las partes", ha indicado el alto funcionario haciendo hincapié en que si bien Irán "nunca ha rehuido la mesa de negociaciones", tampoco va a aceptar una negociación "cuyo propósito sea dictar o imponer exigencias". Por otra parte, Baqaei ha calificado a los últimos ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra el territorio iraní como "una continuación de la guerra ilegal" desatada el pasado 28 de febrero tras la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán. "Fuimos testigos de un alto el fuego. Entramos en el proceso de negociación de buena fe, tanto por el bien de nuestro propio pueblo como para garantizar la seguridad de la región y del mundo. Negociamos de buena fe y logramos alcanzar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en todos los frentes", ha aseverado el iraní agregando a continuación que Estados Unidos, "desde los primeros días eludió el cumplimiento de sus obligaciones alegando diversas excusas".

Irán señala que hay "intercambio de mensajes" con EEUU pero recalca que su "prioridad" es defender su "integridad" Las autoridades iraníes han afirmado que existe un intercambio de mensajes con Estados Unidos, aunque han subrayado que su "prioridad" actualmente es "defender" su "soberanía" e "integridad territorial" y proteger a su pueblo "de los crímenes de guerra que está cometiendo" el país norteamericano. "Ellos --los estadounidenses-- están intercambiando mensajes, pero para Irán la prioridad en la situación actual es defender nuestra soberanía e integridad territorial y proteger a nuestro pueblo de estos crímenes de guerra que está cometiendo Estados Unidos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una entrevista para la cadena austriaca ORF, recogida por la agencia iraní ISNA. Seguidamente, el portavoz ha afinado sus declaraciones precisando que aunque "los mediadores están ocupados haciendo su trabajo", para la cúpula de poder de la República Islámica que, ha espetado, "está siendo bombardeada y atacada", la "prioridad principal" es "defender Irán".

Un petrolero explota en Ormuz tras chocar con una mina, según medios iraníes Un petrolero explotó este domingo en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según informaron medios iraníes, en medio del pulso con Estados Unidos por el control de esta estratégica vía marítima. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina y lo calificó de "petrolero infractor".

Irán se libra de los bombardeos estadounidenses por segunda noche consecutiva No se reportaron bombardeos estadounidenses en Irán durante la noche del sábado al domingo, lo que marca la segunda noche consecutiva de tregua en las hostilidades. Medios estadounidenses informaron sobre una posible escasez de municiones tras casi cinco meses de guerra. Si bien el presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que estaba considerando bombardeos aún más extensos contra Irán, el ejército estadounidense no anunció ataques al amanecer del domingo. Por su parte, Irán no se atribuyó la responsabilidad de ningún ataque contra sus vecinos del Golfo, y estos últimos no reportaron alertas durante la noche.

Irán denuncia un marinero muerto y otro herido en un ataque ucraniano contra uno de sus cargueros en el Caspio El Gobierno iraní ha denunciado que un marinero ha muerto este sábado y otro ha resultado herido a consecuencia de un ataque ucraniano contra uno de sus buques mercantes en el mar Caspio, en lo que Teherán ha condenado como un "ejemplo de acto de agresión que puede exacerbar" la guerra que libra la República Islámica contra Estados Unidos e Israel. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha comentado brevemente este sábado ataques en el Caspio que han alcanzado, según el mandatario, un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán.

Irán asegura que ha destruido unos 150 objetivos de EEUU en las últimas dos semanas La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que sus fuerzas han destruido unos 150 objetivos militares de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico durante las últimas dos semanas de repunte de hostilidades, entre ellos centros de mando, aviones y helicópteros de combate, sistemas de defensa antiaérea Patriot, radares, hangares e incluso un centro de datos de Amazon. En un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Mohebi, ha celebrado el recuento como un resultado de los "decisivos y contundentes ataques" que comenzaron el 7 de julio, cuando Estados Unidos decidió responder con bombardeos nuevas intimidaciones iraníes a cargueros en el estrecho de Ormuz.