Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Dos muertos y trece heridos en supermercado de urbe ucraniana de Chernígov en ataque ruso

Dos personas murieron y otras trece resultaron heridas al atacar Rusia un supermercado de la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, informaron este domingo las autoridades locales ucranianas.

"El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un niño de 10 años", escribió en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski, que también informó de que hay trece heridos.

"Se tiene constancia de trece heridos: cuatro hombres y nueve mujeres", según Brizhinski, que precisó que un dron ruso impactó sobre el establecimiento.