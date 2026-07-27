Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

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Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Dos muertos y 25 heridos en supermercado de urbe ucraniana de Chernígov por ataque ruso
Dos personas murieron y otras 25 resultaron heridas al atacar Rusia un supermercado de la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, informaron este domingo las autoridades locales ucranianas. "El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un menor de 10 años", escribió en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski. Otras 25 personas resultaron heridas, según el último balance del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Brizhinski acompañó la información sobre el ataque con una imagen del edificio que albergaba el supermercado, cuyos alrededores estaban llenos de escombros, y de cuyo interior salía una columna de humo. Este ataque se produjo a plena luz del día, después de que la pasada madrugada Rusia atacó a Ucrania con un total de ocho misiles y 136 drones, según los datos publicados por la Fuerza Aérea de Ucrania en su cuenta de Telgram.
Dos muertos y trece heridos en supermercado de urbe ucraniana de Chernígov en ataque ruso
Dos personas murieron y otras trece resultaron heridas al atacar Rusia un supermercado de la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, informaron este domingo las autoridades locales ucranianas.
"El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un niño de 10 años", escribió en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski, que también informó de que hay trece heridos.
"Se tiene constancia de trece heridos: cuatro hombres y nueve mujeres", según Brizhinski, que precisó que un dron ruso impactó sobre el establecimiento.
Rusia denuncia al menos cuatro muertos por un ataque ucraniano contra su zona bajo control en el este del país
Al menos cuatro personas han muerto tras un ataque ucraniano con aviones no tripulados contra la zona bajo control de Rusia en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.
El ataque, sobre el que Ucrania no se ha pronunciado, ha ocurrido en la ciudad de Gorlovka, también conocida como Horlivka, según ha informado su alcalde, Ivan Prikhodko, en redes sociales.
Zelenski afirma que Rusia pidió 30.000 soldados adicionales a Corea del Norte
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el sábado que Rusia pidió a Corea del Norte 30.000 soldados adicionales para apoyar su guerra contra Ucrania.
"Rusia quiere recibir 30.000 soldados adicionales de Corea del Norte. Desde junio hay preparativos en marcha en la región rusa de Vorónezh para recibirlos", escribió Zelenski en X.
La región de Vorónezh es fronteriza con Ucrania.
"Corea del Norte se prepara también para transferir a Rusia lanzadores adicionales de misiles balísticos", agregó Zelenski, quien advirtió de las implicaciones de tal despliegue para la comunidad internacional.
Ocho muertos, incluidos dos niños, por un ataque ucraniano en región ocupada de Zaporiyia
Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico, según informaron este sábado las autoridades locales.
"Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo", escribió en redes sociales el gobernador leal a Moscú, Evgueni Balitski. Agregó que el ataque dejó ocho muertos y 14 heridos, entre los cuales también hay menores.
Trump advierte a Rusia y China de que no vendan armas a Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo.
"Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social.
"Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.
Trump se reunirá con Zelenski el martes en la Casa Blanca para abordar las negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en el marco de los contactos para intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a intentar poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Está previsto que Zelenski --que se ha mostrado esperanzado de que las negociaciones con Rusia puedan retomarse antes de otoño-- se reúna con el magnate republicano en el Despacho Oval el martes, según han informado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.
Al menos 21 muertos en ataques de largo alcance en Rusia y en Ucrania
Quince personas murieron el viernes en Ucrania y seis en Rusia en ataques de largo alcance, que golpearon principalmente un evento de defensa a las afueras de Kiev y almacenes del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries cerca de San Petersburgo. Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, la diplomacia se encuentra en un punto muerto y ambas partes intensifican los ataques de largo alcance, causando un número cada vez mayor de víctimas civiles. Al menos diez personas fallecieron y cerca de un centenar resultaron heridas cerca de la capital ucraniana por misiles rusos que, según fuentes vinculadas, tenían como objetivo un evento organizado por actores de la industria de defensa ucraniana.
La comisión electoral rusa rechaza las listas de único partido opositor en la ciudad de Putin
Las autoridades electorales rusas rechazaron este viernes el registro de la lista de candidatos del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, a la asamblea municipal de San Petersgurgo, ciudad natal del presidente de Rusia, Vladímir Putin. La comisión electoral de la segunda ciudad rusa estimó que Yábloko no presentó correctamente todos los documentos necesarios, entre ellos su informe contable, para registrar sus listas, según informó el partido y el portal Fontanka.
Rumanía derriba un dron no identificado sobre su espacio aéreo
El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este viernes el derribo de un avión no tripulado sin identificar sobre el espacio aéreo de país y el comienzo de una investigación sobre el incidente. Dan ha explicado que el dron fue interceptado en torno a las 11.00 hora local, una menos en la península Ibérica, por un avión de combate F-16 sobre una "zona deshabitada, por lo que el piloto pudo disparar sin que existiera ningún tipo de riesgo". El avión, ha añadido el Ministerio de Defensa rumano, pertenece a la Base 86 Aérea de Fetesti y se encontraba realizando una misión de vigilancia.
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