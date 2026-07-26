España se prepara para el Mundial 2030: ¿normalizará la videovigilancia tecnológica en las calles?

España ha levantado el trofeo, pero el ganador silencioso del Mundial de fútbol de 2026 ha sido otro: las tecnologías de vigilancia social. El torneo ha servido para normalizar el despliegue de cámaras, drones y sistemas de inteligencia artificial para monitorizar las calles y los estadios, un patrón que se ha repetido en otros eventos deportivos internacionales y que podría replicarse de nuevo en nuestro país, sede de la competición futbolística en 2030 junto a Portugal y Marruecos.

Todo gran acontecimiento supone un reto para garantizar la seguridad. Bajo ese pretexto se ha acelerado la introducción de todo tipo de tecnologías para gestionar a sus millones de asistentes, así como detectar y neutralizar potenciales amenazas. Eso también se ha visto en los mundiales de Sudáfrica (2010), Brasil (2014), Rusia (2018) y Catar (2022).

Sin embargo, por proximidad y por la legislación europea compartida, el caso que puede leerse como una advertencia para España es el de Francia. En marzo de 2023, la Asamblea Nacional autorizó la videovigilancia basada en IA para reforzar su seguridad de cara a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Debía ser una medida limitada y excepcional, pero se amplió hasta finales de 2027. El despliegue de cámaras dotadas con algoritmos se ha normalizado en el espacio público, donde ya habría más de 100.000, pero también en comercios de todo el territorio. Al menos 5.000, las desplegadas por la empresa Veesion, incumplen el Reglamento General de Protección de Datos, según advirtió en 2024 el regulador francés.

Agentes de la Gendarmería francesa patrullan frente a la Torre Eiffel de París, adornada con los anillos de los JJOO. / Stefano Rellandini / DPA vía Europa Press

¿Qué está haciendo España?

El Gobierno quiere que el Mundial 2030 sea "el mejor de la historia". Por eso, en marzo creó los grupos de trabajo encargados de su organización, entre ellos los de seguridad y tecnología, dotados con más de 100 personas. Sin embargo, desde Moncloa aún no se han detallado los planes y se desconoce si, como ha hecho Estados Unidos, se subvencionará la sofisticación de la arquitectura de vigilancia tanto dentro como fuera de los estadios. El equipo de Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, explica a EL PERIÓDICO que estas cuestiones empezarán a abordarse a partir de septiembre.

El torneo se disputará principalmente en España, que contará con 11 sedes, mientras que Marruecos pondrá seis y Portugal otras tres. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó en 2024 la candidatura de 11 estadios repartidos por todo el territorio. Aunque la lista ha cambiado, los principales siguen siendo el Santiago Bernabéu, del Real Madrid, y el Camp Nou, del Fútbol Club Barcelona.

"Los macroeventos deportivos ayudan a normalizar la tecnología de vigilancia bajo un pretexto de excepcionalidad que requiere más seguridad y que termina convirtiéndose en la nueva normalidad", explica Judith Membrives, investigadora del IN3 de la UOC y responsable de IA y Derechos Humanos en Lafede. "Teniendo en cuenta que estas tecnologías se autorizan en casos relacionados con la seguridad nacional y que España mantiene la alerta terrorista en un nivel de 4 sobre 5, podemos prever que el Mundial 2030 estará muy marcado por la vigilancia".

Agentes de los Mossos d’Esquadra supervisan en tiempo real las cámaras de videovigilancia del Aeropuerto de Barcelona-El Prat para controlar movimientos, prevenir delitos e identificar a posibles delincuentes dentro de las instalaciones. / Zowy Voeten / EPC

Más cámaras

Actualmente, la capital catalana cuenta con unas 160 cámaras de videovigilancia en sus calles, "pocas", según el Ajuntament encabezado por Jaume Collboni. Es por esa razón que prevén instalar 500 más hasta 2027. Este plan "no tiene nada que ver" con el Mundial 2030, explican desde el consistorio de la ciudad condal a EL PERIÓDICO. Su rol con la organización del torneo, aseguran, irá de la mano de lo que establezca el Gobierno.

En EEUU, al menos dos estadios han implantado sistemas de reconocimiento facial que escanean el rostro de los asistentes para agilizar el control de accesos y las compras. Aunque está cada vez más normalizado, ese escenario es difícil de replicarse en España. Y es que los dos clubes que han instalado este método de detección biométrica, el Valencia CF y el Atlético Osasuna, han sido sancionados por los reguladores, que han establecido que su uso viola la normativa de protección de datos de la Unión Europea.

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Sin embargo, las tecnologías más invasivas podrían encontrar un hueco para estar presentes en el Mundial 2030. Y es que la FIFA ha decidido que los tres primeros partidos se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay en motivo de la celebración del centenario del torneo. Una reciente investigación de Investigate Europe en colaboración con infoLibre y Búsqueda ha destapado que la empresa Herta Security, con sede en Barcelona, vende sus sistemas de reconocimiento facial —vetados en Europa— a distintos países de América Latina. Esta tecnología, que escanea rostros humanos y los compara con una base de datos policial, está presente en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se jugará el partido inaugural del Mundial 2030.