Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán se libra de los bombardeos estadounidenses por segunda noche consecutiva No se reportaron bombardeos estadounidenses en Irán durante la noche del sábado al domingo, lo que marca la segunda noche consecutiva de tregua en las hostilidades. Medios estadounidenses informaron sobre una posible escasez de municiones tras casi cinco meses de guerra. Si bien el presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que estaba considerando bombardeos aún más extensos contra Irán, el ejército estadounidense no anunció ataques al amanecer del domingo. Por su parte, Irán no se atribuyó la responsabilidad de ningún ataque contra sus vecinos del Golfo, y estos últimos no reportaron alertas durante la noche.

Irán denuncia un marinero muerto y otro herido en un ataque ucraniano contra uno de sus cargueros en el Caspio El Gobierno iraní ha denunciado que un marinero ha muerto este sábado y otro ha resultado herido a consecuencia de un ataque ucraniano contra uno de sus buques mercantes en el mar Caspio, en lo que Teherán ha condenado como un "ejemplo de acto de agresión que puede exacerbar" la guerra que libra la República Islámica contra Estados Unidos e Israel. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha comentado brevemente este sábado ataques en el Caspio que han alcanzado, según el mandatario, un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán.

Irán asegura que ha destruido unos 150 objetivos de EEUU en las últimas dos semanas La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que sus fuerzas han destruido unos 150 objetivos militares de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico durante las últimas dos semanas de repunte de hostilidades, entre ellos centros de mando, aviones y helicópteros de combate, sistemas de defensa antiaérea Patriot, radares, hangares e incluso un centro de datos de Amazon. En un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Mohebi, ha celebrado el recuento como un resultado de los "decisivos y contundentes ataques" que comenzaron el 7 de julio, cuando Estados Unidos decidió responder con bombardeos nuevas intimidaciones iraníes a cargueros en el estrecho de Ormuz.

Mario Saavedra ¿Hacia una guerra a gran escala? Irán prepara una respuesta "inédita" a los ataques de EEUU ¿Invasión iraní de Kuwait, secuestro de soldados estadounidenses, asalto estadounidense a las costas iraníes o a la isla estratégica de Kharg? Las partes del conflicto de Oriente Próximo elevan la retórica y se preparan para un verano aún más caliente. Irán dice estar listo para un nuevo choque frontal y ataca a diario las bases estadounidenses en la región. Washington eleva las amenazas mientras bombardea objetivos en todo el país persa y filtra a los medios escenarios de posible invasión terrestre. Lea el artículo completo aquí.

EEUU y Reino Unido planean una reunión en Londres sobre el estrecho de Ormuz, según Axios Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido planean una reunión la próxima semana en Londres para armar una potencial coalición internacional que proteja el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio de la reescalada de la guerra con Irán, según informó este sábado Axios. El encuentro, cuya agenda precisa aún no se concreta, reunirá a ministros de defensa y comandantes militares de occidente, incluyendo al secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indicó el medio con base en fuentes anónimas de diplomáticos europeos y otros funcionarios.

Irán descarta la vía militar y hace un llamamiento al "diálogo" para poner fin al conflicto en Yemen El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha descartado este sábado la vía militar y ha hecho un llamamiento al "diálogo" para poner fin al conflicto en Yemen, que ha registrado un recrudecimiento a medida que los rebeldes hutíes y Arabia Saudí intercambian ataques. "Creemos que no hay solución militar al asunto de Yemen, en el estrecho de Bab al Mandeb y en otros puntos de la región", ha afirmado Araqchi en una entrevista con el periódico 'Iran Daily'.

La UE muestra su preocupación por el aumento de la violencia en Cisjordania y pide contención La Unión Europea ha expresado este sábado su "profunda preocupación" por el aumento de la violencia en Cisjordania y ha pedido contención tras el aumento de los ataques perpetrados contra varias localidades de la zona por parte de colonos israelíes durante la última semana. "Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Los eventos de hoy son un recordatorio de la fragilidad de la situación sobre el terreno", ha indicado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en un comunicado.

Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo. "Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social. "Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.

Trump se reúne con sus asesores mientras evalúa intensificar la guerra con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evalúa si intensifica la guerra contra Irán, según informó el diario 'The New York Times'. El líder estadounidense declaró la víspera al portal Axios que está considerando lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica, mayor a la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra actual. Trump tiene previsto reunirse la próxima semana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien visitará Washington por el funeral del senador republicano Lindsey Graham.