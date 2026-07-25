Alemania
Varios heridos en Berlín por un atropello múltiple en la fiesta del Día del Orgullo LGTBI
Cientos de miles de personas participaron en un evento que tuvo que ser finalmente suspendido
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EFE
Berlín
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Varias personas han resultado heridas este sábado en Berlín durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI después de que un coche atropellara a varias personas en una de las zonas donde había participantes de la fiesta.
Según informaron medios de comunicación como el diario Bild, que citó fuentes policiales, un coche atropelló a un grupo de gente, dejando varias personas heridas, un suceso que obligó a los organizadores a suspender el evento festivo.
Cientos de miles de personas participaron este sábado en la fiesta del Día del Orgullo LGTBI en Berlín.
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