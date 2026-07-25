Guerra de Irán, en directo | Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo. "Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social. "Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.

Trump se reúne con sus asesores mientras evalúa intensificar la guerra con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evalúa si intensifica la guerra contra Irán, según informó el diario 'The New York Times'. El líder estadounidense declaró la víspera al portal Axios que está considerando lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica, mayor a la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra actual. Trump tiene previsto reunirse la próxima semana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien visitará Washington por el funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Araqchi avisa que Irán no cederá ante la "intimidación" de EEUU, "principal problema" de las negociaciones El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este viernes a Estados Unidos de que su país no tiene la más mínima intención de ceder ante lo que describió como tácticas estadounidenses de "intimidación", una aproximación que el jefe de la diplomacia iraní ha descrito como el "principal problema" de las estancadas negociaciones en medio de un repunte de las hostilidades entre ambos países desde hace dos semanas. "Irán ha demostrado que no cederá ante la intimidación estadounidense y que no responderemos de ninguna manera a un lenguaje de fuerza, presión o amenazas", ha avisado Araqchi desde el encuentro Kirguistán de la Organización de Cooperación de Shanghái.

La embajada de EEUU en Jerusalén advierte a ciudadanos de posible escalada en Oriente Medio La embajada de Estados Unidos en Jerusalén advirtió este viernes a los estadounidenses en Oriente Medio sobre una posible escalada de las hostilidades en la región que, según la alerta de seguridad que emitieron, debe hacerles permanecer "vigilantes". "Debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, la situación de seguridad sigue siendo compleja, con la posibilidad de una escalada imprevista. Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones y mantenerse alerta", publicó la embajada de EE.UU. en Jerusalén en su cuenta de X.

Irán advierte a la población regional que se aleje de lugares que cobijan a militares de EEUU La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este viernes a la población de los países de la región que albergan bases militares de Estados Unidos que se alejen "inmediatamente" a una distancia mínima de 500 metros de cualquier lugar que de cobijo a militares estadounidenses. La Guardia asegura que numerosos miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han abandonado sus bases "por temor a represalias" iraníes en la escalada actual del conflicto y se han dirigido a edificios convencionales para dirigir sus operaciones desde allí. "Advertimos a la población de los países donde se encuentran las tropas estadounidenses que mantengan inmediatamente una distancia mínima de 500 metros de los alojamientos residenciales clandestinos y los escondites de los estadounidenses para garantizar su propia seguridad", avisó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia nacional de noticias, IRNA.

Kuwait repele nuevos ataques con drones de Irán Las autoridades de Kuwait ha denunciado nuevos ataques con drones por parte de Irán con drones, afirmando que sus defensas antiaéreas están repeliendo los artefactos no tripulados. "Actualmente, las defensas antiaéreas kuwaitíes están enfrentando ataques de aviones no tripulados hostiles, tras la agresión iraní pecaminosa", ha afirmado el Ejército kuwaití en un comunicado. En el mismo señala que los sonidos de las explosiones, "son el resultado del intercepción de los sistemas de defensa antiaérea contra los ataques hostiles". "Se pide a todos que cumplan con las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competen", ha añadido.

Hutíes acusan al enviado de la ONU de apoyar a Riad tras su condena a ataques en mar Rojo Los rebeldes hutíes, alineados con Irán, acusaron este viernes al enviado de las Naciones Unidas para el Yemen, Hans Grundberg, de apoyar a Arabia Saudí después de que condenara los ataques del grupo contra buques saudíes en el mar Rojo y el bloqueo marítimo. "Quizás el enviado de la ONU haya olvidado que es el enviado al Yemen, no a Arabia Saudí, cuando expresa su preocupación por el bloqueo de sus puertos", criticó la nota del ministerio.

Trump avisa a China y a Rusia que si entregan armas a Irán "sería muy malo" para ambos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este viernes a sus homólogos de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, de que no se atrevan a vender armas a Irán porque "iría en contra de sus intereses" aunque también dice ambos le han garantizado que no están efectuando esa clase de operaciones. Xi Jinping prometió a Trump que su país no estaba participando en modo alguno durante la pasada cumbre que ambos mantuvieron en Pekín. "Me dijo que bajo ninguna circunstancia estaban comprando y vendiendo armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluye a las compañías chinas", ha explicado el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su plataforma digital.

Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo. "Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social. "Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.