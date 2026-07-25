Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

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Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump advierte a Rusia y China de que no vendan armas a Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo.
"Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social.
"Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.
Trump se reunirá con Zelenski el martes en la Casa Blanca para abordar las negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en el marco de los contactos para intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a intentar poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Está previsto que Zelenski --que se ha mostrado esperanzado de que las negociaciones con Rusia puedan retomarse antes de otoño-- se reúna con el magnate republicano en el Despacho Oval el martes, según han informado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.
Al menos 21 muertos en ataques de largo alcance en Rusia y en Ucrania
Quince personas murieron el viernes en Ucrania y seis en Rusia en ataques de largo alcance, que golpearon principalmente un evento de defensa a las afueras de Kiev y almacenes del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries cerca de San Petersburgo. Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, la diplomacia se encuentra en un punto muerto y ambas partes intensifican los ataques de largo alcance, causando un número cada vez mayor de víctimas civiles. Al menos diez personas fallecieron y cerca de un centenar resultaron heridas cerca de la capital ucraniana por misiles rusos que, según fuentes vinculadas, tenían como objetivo un evento organizado por actores de la industria de defensa ucraniana.
La comisión electoral rusa rechaza las listas de único partido opositor en la ciudad de Putin
Las autoridades electorales rusas rechazaron este viernes el registro de la lista de candidatos del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, a la asamblea municipal de San Petersgurgo, ciudad natal del presidente de Rusia, Vladímir Putin. La comisión electoral de la segunda ciudad rusa estimó que Yábloko no presentó correctamente todos los documentos necesarios, entre ellos su informe contable, para registrar sus listas, según informó el partido y el portal Fontanka.
Rumanía derriba un dron no identificado sobre su espacio aéreo
El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este viernes el derribo de un avión no tripulado sin identificar sobre el espacio aéreo de país y el comienzo de una investigación sobre el incidente. Dan ha explicado que el dron fue interceptado en torno a las 11.00 hora local, una menos en la península Ibérica, por un avión de combate F-16 sobre una "zona deshabitada, por lo que el piloto pudo disparar sin que existiera ningún tipo de riesgo". El avión, ha añadido el Ministerio de Defensa rumano, pertenece a la Base 86 Aérea de Fetesti y se encontraba realizando una misión de vigilancia.
Zelenski se reunirá con Trump en Washington el martes
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington el martes, informó un funcionario de la Casa Blanca. "Está previsto que el presidente Zelenski se reúna con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes", dijo el funcionario a la AFP el viernes bajo condición de anonimato.
Letonia anuncia que Rusia ha bombardeado uno de sus consulados honorarios en Ucrania
El Ministerio de Exteriores de Letonia denunció este viernes que su consulado honorario en la ciudad ucraniana de Sloviansk, en el este del país, ha sido destruido por una bomba aérea rusa y que dos de sus empleados han sido heridos. En un comunicado, el Ministerio comunicó que según informaciones proporcionadas por las autoridades ucranianas, cayó sobre el consulado una bomba KAB-250 rusa. "El cónsul honorario de Letonia Oleksandr Pavenko no fue herido en el ataque, pero dos empleados del consulado fueron heridos. Letonia ha convocado hoy al encargado de negocios de la embajada rusa y le ha entregado una nota de protesta que expresa la severa condena del brutal ataque", agregó la nota. De acuerdo con el Ministerio, la jefa de la diplomacia letona, Baiba Braze, ha informado a sus homólogos de la UE y de la OTAN sobre el incidente.
La renuncia temporal de Dvorkovich le deja fuera de la reelección al frente de la FIDE
La decisión de la Unión Europea (UE) de ampliar su lista de sanciones derivadas de la invasión de Ucrania al ruso Arkady Dvorkovich y su renuncia temporal como presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en inglés) le han dejado fuera de juego en sus planes de reelección al frente de la entidad.
Moscú dice que ha atacado cerca de Kiev una muestra de drones que se lanzaban contra Rusia
El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este viernes que atacó hoy una muestra de drones cerca de Kiev, que las fuerzas ucranianas lanzan luego sobre objetivos civiles en territorio ruso. "Las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque con armas de precisión de largo alcance contra una instalación en las afueras de Kiev donde se realizaba una demostración de vehículos aéreos no tripulados, incluyendo modelos avanzados de fabricación ucraniana y extranjera, utilizados para atacar objetivos civiles en Rusia", señala la nota castrense.
Ucrania compara los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha comparado este viernes los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz, asegurando que amenazan a la seguridad alimentaria mundial e incidiendo en que la comunidad internacional, y la regiones más impactadas, deben interceder con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que cese los ataques.
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