Piamonte
Al menos 60 policías heridos en una protesta contra una línea de alta velocidad en el norte de Italia
No se ha informado de cifras concretas de lesionados entre los manifestantes, aunque algunos medios indican que podrían ser alrededor de medio centenar
EFE
Al menos 60 agentes de la Policía italiana y un número indeterminado de manifestantes resultaron heridos este sábado en los enfrentamientos durante una manifestación contra la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Turín y Lyon que tuvo lugar en el Valle de Susa, en la región del Piamonte, noroeste de Italia, informaron medios italianos.
El sindicato policial italiano COISP informó de que al menos 60 agentes resultaron heridos, mientras que no se ha informado de cifras concretas de lesionados entre los manifestantes, aunque algunos medios indican que podrían ser alrededor de medio centenar.
Durante la protesta de los llamados 'No TAV' que se oponen desde hace años a la construcción de la línea ferroviaria, un grupo se desmarcó de la manifestación y empezó a arrojar petardos y piedras a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Según el movimiento 'No TAV', alrededor de 20.000 personas participaron en la manifestación.
Durante los altercados dos furgonetas de los Carabineros y dos vehículos de la Guardia di Finanza (policía italiana de Hacienda) fueron incendiados y se cerró el acceso de la autopista A32 Turín-Bardonecchia entre los cruces de Oulx y Susa Est.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los altercados que calificó "de ataque al Estado".
"Quienes lanzan petardos, incendian vehículos estatales y atacan a los agentes del orden no defienden un ideal", agregó.
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